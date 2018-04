Dogodilo se na današnji dan - 7. travnja

U bečkom Theater an der Wien 1805. godine premijerno je za javnost izvedena Beethovenova III. simfonija, poznata kao Eroica. Simfonija je bila posvećena Napoleonu Bonaparteu i prvobitno se nazivala "Sinfonia grande, intitolata Bonaparte", no kada je Beethoven saznao da se Napoleon 18. svibnja 1804. okrunio za francuskog cara i da je odbacio republikanske ideje kojima se autor zanosio, pobjesnio je i obrisao prvobitni naziv te nazvao simfoniju "Herojska simfonija, komponirana u spomen na jednog velikog čovjeka" nakon čega se ustalio naziv Eroica.

Engleski kemičar John Walker 1827. godine prodao je prvu modernu šibicu. Walker je šibice koje se pale trenjem osmislio godinu dana ranije kada je primjetio da se čvrsta mješavina stibnita (sulfidni mineral), kalijevog klorata (KClO3), gume i škroba može zapaliti trenjem o bilo koju grubu površinu. Proces proizvodnje patentirao je Samuel Jones koji je novom izumu nadjenuo naziv Luciferove šibice. Usprkos problemima prvih šibica čiji plamen je bio nepostojan, a povremeno je znalo doći i do malih eksplozija te nepredviđenog zapaljenja, šibice su se ustalile, a tijekom prvih godina njihovog korištenja zabilježen je nemali porast broja pušača.

Japanski bojni brod Yamato, uz sestrinski Musashi najveći bojni brod ikada izgrađen, potopljen je 1945. godine 200 milja sjeverno od Okinawe. Yamato je građen od 1937. do 1940. u Kureu, imao je 72.800 tona istisnine, bio dug 263 metra, a širok 36.9 metara. S teškim oklopom koji je u debljini varirao od 200 do 650 mm i arsenalom oružja među kojima je bilo devet 460 mm topova, najvećih brodskih topova do danas, Yamato je bio ponos carske mornarice. Uništen je tijekom operacije Ten-Go, namjerne samoubilačke misije na koju se uputio s još devet ratnih brodova kako bi pokušao zaustaviti američko napredovanje kod Okinawe. Nakon nemilosrdnih napada tijekom kojih je pogođen s deset torpeda i sedam bombi eksplodiralo je prednje brodsko skladište municije zbog čega se brod prevrnuo, a ubrzo i potonuo odnijevši sa sobom 2.498 od 2.700 članova posade uključujući i viceadmirala Seiichi Itōa, zapovjednika flote.

Ujedinjeni narodi 1948. godine osnovali su Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO). Ta posebna organizacija UN-a sa sjedištem u Ženevi, djeluje kao koordinirajuće tijelo međunarodnog javnog zdravstva, a nasljednica je Zdravstvene organizacije koja je bila agencije Lige naroda. Prvi predsjednik skupštine WHO-a bio je prof. Andrija Štampar, hrvatski liječnik, specijalist higijene i socijalne medicine porijeklom iz Čanka u Lici.

IBM je 1964. godine predstavio System/360, sustavnu obitelj računala koja je svojom pojavom napravila ogromni pomak u tehnologiji računarstva. Sa svojom slojevnom izvedbom, počevši od skopovlja koje je nastavljeno u operacijskom sustavu, IBM je stvorio liniju računala koje su korisnici lako mogli proširiti ili prijeći na brži model za razliku od dotadašnje prakse kada je svaka nova linija računala bila unikatna te je uvođenje novog stroja zahtjevalo velike promjene od kojih je najkompliciranija bila prilagodba odnosno izrada novog softvera. Glavni zagovarač Systema/360 bio je IBM-ov dr. Robert O. Evans, arhitekt projekta bio je Gene Amdahl, a je voditelj Fred Brooks.

Jedan od najistaknutijih isusovačkih misionara Sveti Franjo Ksaverski, koji je djelovao ponajviše u Africi i Aziji te svojim radom zaslužio titulu najvećeg misionara Katoličke Crkve, rođen je u dvorcu Xavier u španjolskoj kraljevini Navari 1506. godine.

Francuski filozof Charles Fourier, utopijski socijalist koji je izvršio velik utjecaj na francusku, europsku pa i američku društvenu i političku misao, jedan od prvih mislilaca koji je upozorio na shvaćanje građanske demokracije kao "prava jačega", rođen je 1772. godine u Besanconu.

Hrvatski kolekcionar i povjesničar umjetnosti Ante Topić Mimara, koji je 1972. godine hrvatskom narodu darovao oko 3.000 različitih vrijednih predmeta od prapovijesti do 20. stoljeća, koji su smješteni i izloženi u današnjem Muzeju Mimara, rođen je u Korušcu 1898. godine.

Američka jazz pjevačica i autorica Billie Holiday, pravog imena Eleanora Fagan, a poznata i pod nadimkom Lady Day, koja je prema nekim glazbenim kritičarima svojim osebujnim pristupom pjevanju zauvijek promijenila umjetnički stil američke pop vokalne izvedbe, rođena je 1915. godine u New Yorku.

Bengalsko-indisjki glazbenik Pandit Ravi Shankar, najveći indijski instrumentalist moderne ere, majstor izvedbe i kompozitor za sitre, otac Norah Jones i Anoushke Shankar, rođen je 1920. godine u Benaresu.

Američki glumac Wayne Rogers, najpoznatiji po ulozi 'Trappera Johna' McIntyrea u humorističnoj seriji M*A*S*H, rođen je u Birminghamu u Alabami 1933. godine.

Američki redatelj, scenarist i producent Francis Ford Coppola, jedan od najutjecajnijih redatelja Hollywooda čiji su filmovi Godfather, The Conversation i Apocalypse Now postali kult i postavili mjerila kvalitete u filmskoj industriji, rođen je 1939. godine u Detroitu.

Francuski penjač Alain Robert, poznatiji kao 'Spiderman' među čijih 85 osvojenih urbanih vrhunaca valja istaknuti pariški Eiffelov toranj, tornjeve Petronas u Kuala Lumpuru i toranj Sears u Chicagou, rođen je u Digoinu 1962. godine.

