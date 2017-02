Dogodilo se na današnji dan - 7. veljače

Emile Zola na današnji je dan 1898. godine izašao pred sud u Parizu zbog svog pamfleta J'Accuse kojim je optužio francusku vladu za antisemitizam i nepravedno utamničenje Alfreda Dreyfusa, časnika generalštaba francuske vojske koji je optužen za špijunažu. Zola je tvrdio da je Dreyfus optužen bez dokaza, no na kraju je proglašen krivim i pobjegao je u Englesku kako bi se spasio zatvora.

Na današnji dan 1907. godine održan je i poznati Marš blata, prvo veliko javno okupljanje koje su organizirale američke sufražetkinje, preteče feministica, kako bi se izborile za ženska prava. Na žalost, u nekim visoko razvijenim zemljama prava žena počela su se poštovati puno, puno kasnije, pa su tako 1971. godine žene dobile pravo glasa u Švicarskoj!

Da ne bi sve bilo tamno, pobrinuli su se u Hasbru, preciznije u njihovoj podružnici Parker Brothers koji su na današnji dan 1935. godine izbacili na tržište jednu od najdugovječnijih i najpopularnijih igara na svijetu, Monopoly.

Pet godina kasnije održala se premijera drugog dugometražnog animiranog filma u povijesti, Disneyevog Pinocchia. Uspjeh prvog, Snjeguljice i sedam patuljaka, ponukao je Walta Disneya da uloži sve potencijale svog studija u stvaranje nove uspješnice prema legendarnom predlošku. Film je osvojio dva Oscara, za originalnu muziku i naslovnu pjesmu When You Wish upon a Star.

Na današnji dan dogodile su se i dvije vrlo značajne stvari za budućnost Europe: 1990. godine Centralni komitet Komunističke partije Sovjetskog Saveza pristao je na održavanje višestranačkih izbora, a dvije godine kasnije potpisan je Ugovor iz Maastrichta koji je označio početak stvaranja Europske Unije.

Rođendani slavnih osoba uključuju poznatog britanskog književnika Charlesa Dickensa, nenadmašnog američkog komičara Chrisa Rocka, zvijezdu country muzike Gartha Brooksa, engleskog vizionara Sir Thomasa Moora, psihologa Alberta Adlera, zadnjeg kineskog cara Pu Yia i glumca Jamesa Spadera.