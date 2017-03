Dolazi EU gdje neće svi biti isti

"Nikada nećemo pristati podjelu Europske unije jer je to najjednostavniji način da se ona oslabi", čulo se na sastanku Višegradske skupine u Varšavi. Jedva možete vjerovati u ono što čujete nakon što upravo vlade Poljske i Mađarske, ali i Češke i donekle Slovačke već duže vrijeme uvelike stavljaju u pitanje načela europske suradnje i solidarnosti. Sjećamo se anti-europskih izraza mržnje Viktora Orbana, baš kao i ispada poljske vladajuće stranke PiS u Bruxellesu. Što se dogodilo da sad te ptičice pjevaju drugačiju pjesmu?

Prijedlozi za budućnost Europe

Razlog jest trenutna rasprava o novom formiranju Europe. Ona se ne vodi samo zbog Brexita, nego i zbog sve manje sposobnosti da se među članicama nađe neki kompromis. Politika prema izbjeglicama je tu samo jedan od primjera: tu je skupina zemalja istoka Europe mjesecima blokirala baš svaki razuman napredak u dogovoru.

Ali frustracija je još dublja od toga. Populistički pokreti u mnogim članicama optužuje Europsku uniju kako je uzrok svakog zla, bez da njihove trenutne nacionalne vlade čine bilo što ozbiljno protiv toga. Veoma je jednostavno Bruxelles pretvoriti u žrtvenog jarca. Italija je tu odličan loš primjer: vlastita nesposobnost da se provedu reforme se prodaje kao posljedica izmišljene politike štednje u Europskoj uniji. A Beppe Grillo smije Talijane uvjeravati kako je Europa kriva da njihovom gospodarstvu ide loše, bez da mu itko proturječi.

Na ovo jadno stanje Unije je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker odgovorio zbirkom sa pet moguća prijedloga budućnosti Europske unije. Prijedlozi sežu od "sve isto kao i dosad", preko smanjivanja na "EU light uz zajedničko tržište" do "EU sa koalicijom onih koji to žele". Ove ideje bi trebale usmjeriti široke polemike koje se sada vode i onda dovesti i do rezultata.

Berlin je već odlučio

I u Berlinu i u Bruxellesu se odlučno niječe da se tako stvara Europa "prvog i drugog razreda". Angela Merkel stalno ponavlja kako su svi pozvani da sudjeluju. Ali praktično će države Europe biti postavljene pred izbor: ili će bliže surađivati u obrani, financijama, porezima i tako dalje, ili će ostati na stražnjim klupama Europske unije. Europa je došla do točke gdje se čini kako ništa drugo ne može funkcionirati.Tko je u posljednje doba slušao izjave njemačke kancelarke Angele Merkel onda već odavno zna, u kojem smjeru se kreće. Više puta je govorila o Europi "različitih brzina". To je pojam koji stoji u ideji formiranja jezgre, skupine zemalja koje žele još bliže surađivati nego što to žele druge članice Unije. Na rubu će onda ostati zemlje koje ne žele u tome sudjelovati.

Pobunjenici su se uplašili

Odjednom su se probudili oni koji su u Europskoj uniji vidjeli samo njenu blagajnu iz koje mogu uzimati milijarde u svoj državni proračun. Jedan bugarski list zaključuje kako će takva jezgra Europske unije dovesti do toga da će druge zemlje ostati na rubu. I poljski mediji su nemirni jer strahuju da bi europski vlak mogao krenuti bez da čeka i Poljsku.

Mnoge članice su pridonijele problemima Europske unije. Jedva da je itko bez svake krivice. Ali neki su bili posebno destruktivni. Ponašali su se kao zločesti tineđeri koji vode propasti roditeljskog doma. Već koncem ožujka će u Rimu biti postavljene prve smjernice za reforme u Europi. Uskoro bi se neki doista mogli naći pred vratima.