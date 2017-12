Dovoljne su 2 minute dnevno za blistavu i zdravu kožu

Tijekom prosinca sve se češće susrećemo s naglim promjenama temperatura koje utječu na cijeli organizam, ali posebice na kožu koja gubi sjaj i postaje suha.

Da bi vaše lice zablistalo i tijekom hladnijih mjeseci pobrinuo se švedski brand FOREO sa svojim LUNA play plus uređajem koji vašoj koži vraća sjaj i energiju uz samo 2 minute korištenja dnevno.

Ovaj mali, ali moćni uređaj, osim što uklanja 99,5% nečistoća i sebuma, mrtve stanice kože te ostatke šminke, ujedno obnavlja teksturu kože i ujednačava ten. Dovoljno je izdvojiti 1 minutu 2 puta dnevno, ujutro i navečer, kako bi se postigao svjež i sjajan izgled kože, baš na vrijeme da zablistate za božićnim zabavama! U čemu je tajna?

LUNA play plus napravljena je od ultra-higijenskog silikona i zbog toga je izuzetno nježna i pogodna za sve tipove kože. Osim što temeljito čisti, poboljšava upijanje prijeko-potrebne hidratantne kreme i seruma tijekom hladnijih mjeseci. Uz sve to, pomaže i pri uklanjanju nečistoća i sebuma i korisna je u borbi s napornim prištićima i aknama, pa se možete oprostiti s raznim puderima i toniranim kremama koji onemogućuju koži da diše. Dosadašnja iskustva korisnika LUNA play plus uređaja ukazala su na zdraviji izgled kože u 87% slučajeva, a dubinski očišćenu kožu u 97% slučajeva*. LUNA play plus dolazi u 7 raznobojnih izdanja koji će osvježiti izgled baš svake kupaonice i oživjeti ritual čišćenja lica.

Zimski makeover kože nikad nije bio jednostavniji jer iziskuje samo 2 minute do blistave kože. Ne dopustite da vaša koža izgubi sjaj! Pronađite LUNA play plus uređaj ekskluzivno u dm-drogerie markt prodavaonicama te na službenoj stranici foreo.com, po cijeni od 349,90 kuna.

Više o proizvodima saznajte na službenim FOREO stranicama.