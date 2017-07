KAKVA JE FABIA 1.4 MPI

Planiram kupiti Škodu Fabiju 1.4 MPI iz 2002. s pređenih 75.000 km. Budući da je opremljena starim motorom, zanima me kakva su njegova svojstva. Isplati li se kupnja i kolika mu je trajnost. Ivan V.



DOKTOR: Škoda Fabia je jedan od najkvalitetnijih malih automobila, koji je u potpunosti napravljen ‘pod kapom’ Volkswagena. U većini testova zaslužio je dobre recenzije, pa možete biti zadovoljni s izborom, a uspjeh potvrđuje činjenica da je na tržištu izdržala gotovo 8 godina. Motor koji se ugrađivao u prve serije Fabije sve do 2003., kad ga je zamijenio trocilindraš 1.2 sa 54 KS, odnosno 1.2 12V sa 64 KS, izveden je iz prastarog agregata koji se 60-ih godina ugrađivao u model 1000 MB.

Iako je stare ‘kent’ koncepcije, s 3 ležaja koljenastog vratila i bregastim vratilom u bloku, već je 60-ih imao naprednu izvedbu s glavom i blokom od aluminija. Temeljito je dorađen već 80-ih, kad je prilagođen za model Favorit, a za Fabiju je dobio moderno multipoint ubrizgavanje i obujam od 1397 ccm. Odlikuje se izdržljivošću, pouzdanošću i solidnim voznim svojstvima, ali zbog stare koncepcije troši 10 do 15 posto više od konkurenata.

POPRAVLJANJE AMORTIZERA NA PEUGEOTU 307



Na kojoj kilometraži bi bilo poželjno promijeniti amortizere na Peugeotu 307 2.0 HDi s prevaljenih 105.000 km. Naime, radi se o motoru koji je dosta težak u odnosu na veličinu samog automobila, te se bojim da mu je zbog toga preopterećen prednji trap. Ante V.

DOKTOR: Nema čvrstog pravila, jer trajnost amortizera ovisi o načinu korištenja, opterećenju vozila te udjelu loših cesta u prijeđenim kilometrima. Važno je da posao povjerite stručnjaku, budući da prilikom izmjene amortizera treba izmijeniti i gumene oslonce i ležaj.

Amortizeri se mogu obnoviti i, ako je posao dobro napravljen, tada su jednako učinkoviti kao i originalni, a znatno jeftiniji. U vašem slučaju mnogo je važnije da se pregledaju selen-blokovi i kuglasti zglobovi prednjeg ovjesa. To je sve najbolje napraviti u specijaliziranom servisu za amortizere.

UGRADNJA JAČEG MOTORA U CORSU

Htio bih u svoju Corsu 1.2 16V ugraditi rabljeni motor 2.5 V6 sa 170 KS iz Vectre ili Calibre? Je li to isplativo i što bi sve trebalo izmijeniti? Toni Strikić

DOKTOR: Dorade koje navodite spadaju u područje teškog tuninga. Skupo je i komplicirano za napraviti, a još teže uskladiti sa zakonom. Ugradnja motora 2.5 V6 u Corsu teoretski je moguća, ali je u praksi takav zahvat iznimno zahtjevan, kompliciran i riskantan, uz nužne dorade na karoseriji. Ako to i uspijete napraviti, treba ojačati podvozje i kočnice.

Na kraju sve bi trebalo homologirati u Centru za vozila Hrvatske. Zbog toga vam ne savjetujemo ugradnju motora od 170 KS u Corsu, ako je mislite koristiti u normalnom prometu. Takve mehaničarske avanture pogodne su samo za ‘street race’

ZAŠTO JE PUKAO ZUPČASTI REMEN?

Vlasnik sam Audija 100 2.5 TDI iz 1993. Automobil je prešao 230.000 km, motor ne troši ulja, nema nikakvih poteškoća pri paljenju, ima snage i dobro vuče. Ulje mijenjam svakih 10.000 km iako je interval 15.000. Nedavno mi se dogodilo da je u vožnji u drugom stupnju pod malim okretajima pukao zupčasti remen. Slaven V.

DOKTOR: Pucanje zupčastog remena se na žalost ne može potpuno spriječiti, jer se radi o visokoopterećenom dijelu koji radi u teškim uvjetima i na promjenjivim temperaturama (niskim i visokim). Kod dizelskog motora on je izložen povećanom opterećenju, jer pored bregastog vratila pokreće i visokotlačnu pumpu goriva. Kod vašeg Audija je problem što motor ima 5 cilindara u redu, pa bregasto i koljenasto vratilo izazivaju dodatno opterećenje.

Zupčasti remen treba povremeno pregledavati, jer nikad ne puca ‘na zdravo’, nego se najprije pojave inicijalne pukotine. S vremenom materijal stari, postaje krući, te je skloniji stvaranju pukotina. Zbog toga je zupčasti remen preporučljivo mijenjati nakon 60.000 km ili nakon 5 godina, zajedno s napinjačem. Vi ste prekoračili taj rok i to je jedan od uzroka pucanja remena.

Vaš motor ima 115 KS i omogućava najveću brzinu od 190 km/h, uz ubrzanje do 100 km/h za 12,9 s, uz prosječnu potrošnju od 7 litara. Važno je da napravite kvalitetan servis Bosch-pumpe, turbopunjača i brizgaljki, a ubuduće više pozornosti posvetite trajnosti zupčastog remena.

DOBRO JE DOMAĆE ULJE

Kupio sam Ford Fiestu 1.4 TDCi iz 2005. koja je prešla 25.000 km. Zanima me je li nužno rabiti skupa strana ulja, jer sam čuo različita mišljenja o njihovoj kvaliteti... Zlatko M

DOKTOR: Na motornom se ulju se ne smije štedjeti, ali ne treba ni rasipati novac. To se posebice odnosi na zvučne marke i egzotične oznake, iza kojih se u pravilu ne krije odgovarajuća protuvrijednost za velike novce. Bazična su ulja visokorafinirana, a po podrijetlu mogu biti mineralna i sintetska. Domaći je proizvođač u krugu poznatijih europskih proizvođača bazičnih ulja, te ih prodaje mnogim renomiranim tvrtkama.

Zbog toga je podrijetlo motornog ulja doista relativna stvar. Bitno je da motorno ulje ima propisanu gradaciju i da se pridržavate propisanog intervala izmjene. Za turbo motore preporučljivo je potpuno sintetsko ulje 5W 40. Polusintetsko se prepoznaje po gradaciji 10W..., a mineralno 15W...

LETVA VOLANA HONDE CIVICA

Vlasnik sam Honde Civic 1994. na kojoj mi nešto nije uredu s volanom. Ima previše praznog hoda i vuče ulijevo! Nisam neki stručnjak, ali pretpostavljam da je to zbog letve volana, koja je bila mijenjana nakon sudara zbog jer se potrgala ili savinula. Tako su mi barem rekli u mehaničarskoj radnji i onda je zamijenjena drugom, polovnom letvom koju sam platio 1000 kuna. Od onda mi se to počelo dešavati. Uz to volan vuče ulijevo makar je već nekoliko puta bio na optici... Stjepan K.

DOKTOR: Zupčasta letva volana je jedan od najvažnijih sklopova automobila koji utječe na sigurnost. Jer, ako pukne, automobil trenutačno gubi mogućnost upravljanja i tada nesreća postaje neizbježna. Budući da ste imali sudar i da vam auto vuče u stranu (to nije izravno povezano s letvom volana), problem može biti u geometriji ovjesa, odnosno cijelog prednjeg dijela automobila. Zbog toga biste u kvalitetnoj autolimarskoj radionici najprije provjeriti kako vam je napravljena karoserija.

Potom treba provjeriti jesu li ramena, zglobovi, glavčine i ostali dijelovi podvozja doživjeli kakvo opterećenje u sudaru. Sve to treba dovesti u red, odnosno oštećene (iskrivljene) dijelove zamijeniti novima. Tada je važno i da izmijenite zupčastu letvu volana.

Sve navedene dijelove trebate kupiti nove, a rabljene samo u iznimnom slučaju, ako su sigurno u dobrom stanju. Tek tada možete podesiti geometriju ovjesa. Važno je da sve radite u kvalitetnom specijaliziranom servisu za podvozje. Važno: na vozite automobil dok ga ne popravite, osim lagano do servisa.