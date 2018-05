Drugo izdanje Hrvatskog burlesk i kabaret festivala započinje 25. svibnja!

Drugu godinu zaredom, jedini burlesk festival u Hrvatskoj - veliki Hrvatski burlesk i kabaret festival održat će se od 24. do 27. svibnja 2018. u Rijeci i Zagrebu!

"Tradicija u Rijeci već je započela prošle godine spektakularnim showovima na botelu Marina, koji je i ove godine domaćin Festivala od 24. do 26. svibnja, a 27. svibnja, Festival seli u Zagreb, gdje će se u klubu Diana održati gala večer sa svim finalistima 2. Hrvatskog burlesk i kabaret festivala", ističe Celeste de Moriae, burlesk performerica i producentica Hrvatskog burlesk i kabaret festivala.

"Za sve posjetitelje i naše goste ove godine pripremamo još veći spektakl i svi koji nam se pridruže, svjedočit će nastupima vrhunskih europskih umjetnica i umjetnika i performera. Među headlinerima našeg drugog izdanja Hrvatskog burlesk i kabaret festivala su i odlični Louise L'Amour iz Portugala i Aurora Galore iz Velike Britanije", naglašava Celeste de Moriae. Uz istaknute zvijezde, publici će se predstaviti i vrlo popularna imena Domino Barbeau i Pi the Mime iz Velike Britanije i Miss Botero, legenda burleske iz Francuske.

Od programa koji očekuje posjetitelje, svakako treba istaknuti "Hello Sailor" - showcase i natjecanje za krunu "best of Boylesque", program s kojim započinje festival 24. svibnja, a potom i "Let the Tassels Rumble" - show sa natjecanjem za najbolju neo (modernu) burlesku koji će se održati 25. svibnja, a 26. svibnja, sve znatiželjnike očekuje "The Masquerade Ball" - u prvom dijelu showa održava se natjecanje burleski za najbolju klasičnu burlesku, a potom slijedi show "World of Diversity" s nastupima fenomenalnih pjevača, plesača, drag queens te raznih drugih performera.

Nakon Rijeke, 27. svibnja, svi pobjednici natjecanja 2. Hrvatskog burlesk i kabaret festivala sudjelovat će u večernjem shou "Big Gala" u Zagrebu. Za vrijeme trajanja čitavog festivala, održavat će se i nagradne igre u kojima mogu sudjelovati i posjetitelji festivala i osvojiti nagrade za najbolji styling, a upravo zbog toga, organizatori pozivaju posjetitelje da svoj dress code prilagode manifestaciji!

Uz tatoo majstore koji će tijekom Festivala predstavljati svoje umijeće i tetovirati posjetitelje na botelu Marina, organizatori Hrvatskog burlesk i kabaret festivala pripremili su za posjetitelje i interaktivne radionice, a mnogima će se svidjeti i sajam vintage i unikatne burlesk odjeće i aksesoara s unikatnim kostimima.

Ulaznice za Rijeku mogu se nabaviti po cijenama od 55,00 HRK (dnevna ulaznica), 119,00 HRK (festivalska ulaznica za sva 3 dana), a za "Big Gala" show u Zagrebu, ulaznice koštaju 70,00 HRK.

Za kupnju ulaznica, molimo da se obratite na službeni e-mail Festivala: ticket@cro-burlesque-festival.com

Svake večeri, vrata se otvaraju u 18:30h, a show počinje točno u 20h.

Sve informacije o Festivalu potražite na službenim kanalima:

Web

Facebook

Instagram