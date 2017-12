Društvene mreže u poslovnom okruženju

Linija između poslovnih i osobnog života danas više nije jasna kao u prošlosti. Svi se mi želimo osjećati kao dio zajednice, a pritom očekujemo da nas se tretira kao profesionalce. Iako je zapovjedni lanac i dalje jasan, zaposlenici očekuju da se i njihov glas uzme u obzir.

Mnoge tvrtke odbijaju prihvatiti takav način rada jer on znači nove izazove: hoće li doći do sukoba generacija? Opravdavaju li svačije vještine relevantnost mišljenja? Hoće li to dovesti do još više sukoba umjesto do novih rješanje?

Smatra se da će do 2020. godine više od polovica radnih mjesta pripadati milenijalcima, a takva vrsta radne snage očekuje lakoću komunikacije, mogućnost za razmjenu ideja i prilike da na značajan način doprinesu timu i tvrtci.

Vjeruje se, također, da više od 65% direktora predviđa kako će njihove tvrtke s vremenom sve manje koristiti mailove, a sve će se više okretati novim platformama. Poslovna budućnost sve se više mijenja što znači da dobar poslodavac mora pronaći način kako da stvori okolinu koja bi zaposlenicima omogućavala da postignu optimalne rezultate.

U današnje doba postoji nešto što se može iskoristiti kako bi se postigle obje stvari: zadovoljstvo i rezultati. Radi se o društvenim mrežama. Posebna grupa na nekoj od društvenih platformi, koja bi služila kao platforma za suranju i zbližavanje zaposlenika i poslodavaca, uvijek je dobar početak. Takve grupe omogućuju svakome zaposleniku da iznese mišljenje, a ostalim dozvoljavaju da ga čuju i komentiraju. Služe za praćenje napretka i odnosa među zaposlenicima, uključuju pojedinca u komunikaciju, potiču suradnju, povezanost i slobodu izražavanja.

Transparentnost u poslovanju glavni je zahtjev svakog zaposlenika, a društvene mreže mogu je potvrditi u svakom trenutku.