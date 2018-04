Dugometražni animirani filmovi na Animafestu 2018.

Jedna od najzahtjevnijih i publici najomiljenijih filmskih vrsta, dugometražna animacija, u programu predstojećeg Svjetskog festivala animiranog filma - Animafesta Zagreb 2018. zastupljena je s 8 djela iz Italije, Belgije, Francuske, Južne Koreje, Tajvana, Kine, Estonije i SAD-a.

Film koji će zacijelo zanimati ne samo pomne animacijske kibice, već i poklonike filmske umjetnosti općenito, a zasigurno će privući i ljubitelje "čovjekovih najboljih prijatelja", jest Isle of Dogs proslavljenog američkog režisera Wesa Andersona. Smješten u distopijsku budućnost, ovaj film rađen tehnikom stop-animacije prati dječaka koji nakon protjerivanja pseće vrste s japanskog otočja traga za svojim najdražim ljubimcem. Likovima su glasove među ostalima posudili Edward Norton, Bryan Cranston, Bill Murray, Scarlett Johansson, Tilda Swinton i Yoko Ono. Iako je za svoje vizualno i pripovjedno jedinstvene igrane radove višestruko nominiran za Nagradu Oscar, Wes Anderson nipošto nije ni animacijski početnik. Njegov Fantastični gospodin Lisac jedna je od najvećih animiranih uspješnica posljednjeg desetljeća, dok je upravo stop-animaciju Anderson koristio i u svojim hvaljenim igranim djelima poput Hotela Grand Budapest. Za film Isle of Dogs, koji će na Animafestu imati svoju hrvatsku premijeru, Anderson je ove godine već nagrađen na filmskom festivalu u Berlinu, koji je i svečano otvoren njegovim dugo iščekivanim novim autorskim radom. Isle of Dogs nije, međutim, i jedini film o psima u ovom Animafestovu natjecanju - tu je i antologija A Dog's Life perjanice novog vala tajvanske kinematografije Changa Yija, dirljiva posveta ovom vjernom čovjekovom pratitelju.

Talijanski kvartet Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri i Dario Sansone u Zagreb pak dolaze sa Cinderella the Cat, potpuno moderniziranom varijacijom znamenite bajke u također distopijskom, znanstvenofantastičnom ruhu nastalom kreativnim animacijskim pristupom koji kombinira klasične i računalne tehnike s atraktivnim glazbenim brojevima i raskošnim osvjetljenjem. Poprište filma tehno-futuristički je brod zarobljen u napuljskoj luci, opsjednut hologramima zaboravljene povijesti, a njegova fabula posvećena je kćeri pokojnog znanstvenika ostavljenoj na milost i nemilost maćehe, sestara i mafijaškog bossa.

Za animacijske sladokusce najvažniji događaj ovog Animafestovog natjecanja bit će bez svake sumnje film Emme de Swaef i Marca Jamesa Roelsa This Magnificent Cake!. Autori Animafestovim Grand Prixom i Cartoon d'Orom nagrađenog kratkog filma Oh Willy..., koji je animacijski svijet osvojio ne samo dirljivom pričom, već i majstorskom upotrebom materijala i tekstura, vraćaju se u Zagreb s duljim radom u istoj tehnici vunenog lutka-filma. Nakon svjetske premijere na filmskom festivalu u Cannesu, bit će to prva projekcija filma This Magnificent Cake! u svijetu.

S toplim sjećanjima na doživljaje Ernesta i Celestine, Animafestova publika mogla bi se pak ponajviše obradovati novom filmu Benjamina Rennera The Big Bad Fox and Other Tales, omnibusu nastalom prema autorovim ilustriranim knjigama, s naklonom i prema srednjovjekovnom francuskom Romanu o Liscu. Renneru ponovno polazi za rukom stvoriti dojam akvarela i slikovnice u pokretu, ovoga puta s mnogo više gega i humora, ali i podjednako snažnih emocija.

Još jedan stop-animacijski film u Velikom natjecanju dugometražnog filma, ujedno i svjetska premijera, bit će i Captain Morten and the Spider Queen Kaspara Jancisa, Henryja Nicholsona i Riha Unta. Odabir tehnike ne treba čuditi kada se zna da je Riho Unt, koji s bračnim parom Pärn čini vrh globalno poznate estonske animacijske škole, majstor ovog animacijskog izraza i dugogodišnji suradnik jednog od najstarijih i najuglednijih stop-animacijskih studija Nukufilm osnovanog 1957. Jancis, Nicholson i Unt, koji se ove godine natječe i u kratkometražnoj konkurenciji Animafesta filmom o maštovitoj redovnici Mary and 7 Dwarfs, donose nam alegoriju o odrastanju kroz pripovijest o osmogodišnjem dječaku koji magijom biva smanjen na veličinu kukca i prisiljen kormilariti svojom omiljenom igračkom.

Na drugom kraju žanrovskog spektra, The Man-Woman Case Joëlle Oosterlinck i Anaïs Caure francuska je kriminalističko-biografska mini-serija o Eugeneu Falleniju, znamenitom transrodnom muškarcu optuženom za okrutno ubojstvo supruge i njegovu prethodnom životu punom nasilja i traganja za identitetom. Rađena u klasičnim, uglavnom crno-bijelim tehnikama kombiniranima s rotoskopijom i malo boje, serija je već nagrađena nagradom žirija na festivalu u Annecyju pa se i u Velikom natjecanju dugometražnog filma Animafesta 2018. može smatrati jednim od favorita.

Naposljetku, nostalgični korejski film The Shower o prijateljstvu i nevinoj ljubavi djevojčice i dječaka u ladanjskoj prirodi, ostvaren zaista spektakularnom koloristikom, adaptacija je u toj zemlji omiljene i utjecajne novele iz 1959. godine koja je snažno obilježila i tamošnju kinematografiju. Ova sjetna coming of age etida ne nudi stoga tek uvid u poetiku redatelja Ahna Jae-huuna, oslonjenog na klasične tehnike i poznatog po vizualno privlačnim filmovima Green Days i The Road Called Life, već i onaj u umjetničke senzibilitete ove dalekoistočne nacije.

