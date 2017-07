Duran Duran - posebna večer u Zagrebu

Zagrebački koncert grupe Duran Duran 29. kolovoza na Šalati jedinstven je nastup ovih pop divova ne samo u hrvatskim nego i u europskim okvirima. Bit će to njihov jedini samostalan koncert ove godine na Starom kontinentu, posebna večer u kojoj će nastupiti sami, bez predgrupa i s najdužim setom odsviranim u 2017. godini.

Set lista benda najviše će se naslanjati na bezvremenske klasike poput «Wild Boys», «A View To A Kill», «Come Undone», «Is There Something I Should Know?», «Notorious», «Ordinary World», «Hungy Like The Wolf», «Girls On Film», «Save A Prayer», «(Reach Up For The) Sunrise» i megahit «Rio», kojim obično završavaju program. Sjajan aktualan studijski album «Paper Gods» kojeg je bend objavio 2015. godine svoju satnicu na pozornici dobiva kroz zapažene singlove «Pressure Off», «Last Night In The City» i naslovnu pjesmu izdanja.

Duranovci su nedavno proslavili 35 godina od epohalnog drugog studijskog albuma «Rio», koji je svrstan na treće mjesto najvećih britanskih albuma svih vremena po slušateljima BBCa te istaknut na krucijalnom popisu «1001 Albums You Must Hear Before You Die». Tu ploču grupa s pravom smatra vrhuncem svoje kreativnosti. Potvrdila je veliki potencijal prvijenca, ustoličila ih kao globalne predvodnike pop zvuka koji su dio svog imagea gradili na vizualno superiornim videospotovima i suradnji s brojnim dizajnerskim imenima.

Maestralan trojac singlova «Rio», «Hungry Like The Wolf» i «Save A Prayer» iz autorske tvornice Simona Le Bona, Johna Taylora, Nicka Rhodesa i Rogera Taylora i danas čine okosnicu koncertnih set lista, a domaća publika imat će ih priliku čuti i vidjeti na jedinom solo nastupu ove godine, 29. kolovoza na zagrebačkoj Šalati.

U ponudi se nalaze ulaznice za parter i tribinu sjedenje te izuzetno malen broj ulaznica za fan pit, dok su VIP tribine već rasprodane.

Koncert grupe Duran Duran dio je Ožujsko Glazbene točionice, brenda ponovo pokrenutog u ekskluzivnoj suradnji Ožujske pive i LAA. U Ožujsko Glazbenu točionicu uključeni su koncerti velikih stranih i regionalnih izvođača u Hrvatskoj kao što su Laibach, Ministry, Mastodon, Prophets Of Rage, House Of Pain, Black Peaks, The Cult, Ryan Adams, Pet Shop Boys, Duran Duran i Dubioza Kolektiv.

Ulaznice

Parter stajanje

210 kn do 22. svibnja / 230 kn do 28. kolovoza / 250 kn na dan koncerta

Tribine sjedenje

240 kn do 22. svibnja / 260 kn do 28. kolovoza / 280 kn na dan koncerta

Fan pit

250 kn do 22. svibnja / 270 kn do 28. kolovoza / 290 kn na dan koncerta

Službena prodajna mjesta: