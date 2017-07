Dva napitka za brže mršavljenje

Iako su neosporivo fini, a usred visoki ljetnih vrućina moglu djelovati neodoljivo, sokovi su puni šećera koji nam ni na koji način ne idu u korist.

Zašto umjesto njih ne biste isprobali dva napitka na bazi vode?

Zeleni čaj

Čisti tijelo, štiti od tumora, smanjuje kolesterol i koristi zdravlju kože. Tri do pet šalica zelenog čaja dnevno može vidljivo poboljšati vaše zdravstveno stanje. Uz to, sadrži veliki broj antioksidansa što ga čini savršenim izborom za one koji se žele riješiti pokoje kile viška.

Vodica od jabuke i cimeta

Cimet je poznati začin koji ubrzava metabolizam i regulira šećere u krvi, a jabučni ocat također snižava šećer u krvi, dok uz to pripomaže duljem zadržavanja osjećaja sitosti.

Recept za ovaj napitak vrlo je jednostavan, a trebat ćete samo ovih nekoliko sastojaka:

2 litre destilirane vode

jedna žlica jabučnog octa

jedna žlica cimeta

jedna velika jabuka

Jabuku nasjeckajte na komadiće pa ih dodajte u vodu. Dobro promiješajte sve sastojke i ostavite ih preko noći u frižideru kako bi jabuka mogle pustiti sok.

Uz to, jeste li znali da voda na više načina može pripomoći mršavljenju?

Postoji teorija da, ako pijemo hladnu vodu, tijelo troši više kalorija kako bi se natrag zagrijalo i potaknulo probavu.

Čaša vode prije obroka može pomoći da prije osjetimo sitost i manje jedemo, što je dokazalo i jedno britansko istraživanje.

Mnogi ljudi posežu za hranom iz dosade ili onda kad zapravo osjećaju žeđ. Ako osjetite glad, popijte čašu vode i pričekajte 30 minuta. Nakon toga možda više ni nećete biti gladni.