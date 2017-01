Dva razloga zbog kojih se muškarci mijenjaju

Veza je nekim ženama sve na svijetu, a nerijetko ulaze u nju temeljem potencijala koji vide u muškarcu, zanemarujući pritom neke njegove trenutne karakteristike koje joj zapravo ne odgovaraju.

Naime, one su sigurne da se neke negativnosti mogu promijeniti i da imaju snagu za to, no rijetke su zapravo dorasle tom izazovu.

Što im stoji na putu? Dvije stvari koje muškarac treba sam zaključiti...

Prvo, mora biti siguran da je pronašao ženu svog života koja je vrijedna žrtvovanja nekih njegovih navika - to je ta, prava i ja ću napraviti sve kako bi ostala moja, razmišljanje je koje se mora nekako probiti do njegove svijesti.

Drugo, mora imati želju za promjenom - ma koliko to izgledalo nemoguće kad se pogleda sa strane, moguće je kad se ispuni uvjet broj jedan.

I da, za kraj - samo će rijetki to stvarno i napraviti, a promjene neće biti spektakularne, no to je tako...