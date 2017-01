Dvije stvari kojima kupujete povjerenje drugih

Utjecaj prvih utisaka koje ljudi stječu prilikom upoznavanja nekoga novoga ogroman je - mogu vas proglasiti genijalcem ili luđakom, ugodnom osobom ili manijakom, a jedna znanstvenica tvrdi da ljudi prilikom upoznavanja nove osobe u sebi brzo odgovore na dva pitanja.

Mogu li vjerovati ovoj osobi i mogu li je poštovati dva su pitanja koja si ljudi postavljaju prilikom upoznavanja nove osobe.

Psiholozi ih nazivaju dimenzijama topline i sposobnosti, a nova bi osoba u idealnom slučaju trebala posjedovati oboje. Međutim, znanstvenici tvrde da ljudi različito percipiraju te dvije dimenzije.

U profesionalnom je kontekstu dimenzija sposobnosti važniji faktor od dimenzije topline. To se može povezati i s činjenicom da se kroz sposobnost očituje razina nečijega obrazovanja, pameti i talenta za obavljanje nkoga posla.

U svakodnevnom životu ljudi dimenziju topline pretpostavljaju onoj sposobnosti i smatraju je najvažnijim faktorom u procjeni osobe. Iz evolucijske je perspektive važnije znati zaslužuje li neka osoba naše pojerenje - špiljskom je čovjeku bilo važnije znati može li vjerovati svom kolegi i hoće li ga ovaj željeti ubiti ili ne, nego je li sposoban zapaliti vatru.

Sposobnost se procjenjuje tek nakon što se uspostavi povjerenje.

Za primjer znanstvenici navode pripravnike, koji se često puta koncentriraju na to da izgledaju pametno i sposobno, što može dovesti do izbjegavanja traženja pomoći, ali i do percepcije njih kao nedostupnih. To može značiti i nedobivanje određenoga posla, baš zato što ih se ne doživi kao osobe kojima se može vjerovati.

Ukratko - nećete daleko dogurati ukoliko vam ne vjeruje netko na koga nastojite utjecati. Zapravo, možete doživjeti i kontraefekt, jer možete odavati dojam manipulatora, ali će zato topla i povjjerljiva osoba, koja je ujedno i snažna potaknuti divljenje.

Sigurni smo da znate što vam je raditi...