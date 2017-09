EK protiv lošijih proizvoda za „siromašne“ Europljane

„Predstaviti dva različita proizvoda u istom pakovanju dovodi potrošače u zabludu i to je nepošteno", objavila je europska povjerenica za pravosuđe i potrošače Vera Jurova. U međuvremenu postoje dokazi da tako ima „na desetke, možda na stotine proizvoda" koji se u istim pakovanjima s kvalitetnijim sastojcima nude na zapadu EU-a, a s manje vrijednim među „siromašnima" Europske unije.

Jurova kaže kako iz vlastitog iskustva u njezinoj domovini Češkoj zna da na primjer ima „alarmantno malo ribe u ribljim prutićima". „Odlučna sam okončati tu praksu", najavila je. Jer to je i zabranjeno europskim pravilima i smjernicama. Ne samo političkom odlukom, nego i novcem: ovo povjerenstvo je dobilo milijun eura na raspolaganje da istraži ove slučajeve.

Bruxelles ukazuje na propise o označavanju živežnih namirnica i odredbe o nepoštenoj trgovačkoj praksi. U smjernicama EK obavještava nacionalne službe za nadzor hrane kako da vremenom otkriju nedozvoljeno ponašanje proizvođača. Suradnjom u europskoj zaštiti potrošača se onda može i vidjeti jesu li proizvodi u drugim zemljama „bolji".

Pohvala koncernima koji su promijenili recepte

Ipak, neće biti nikakve europske „jedinice za smrznute riblje prutiće". Za utvrđivanje nepravilnosti postupak ostaju nadležne nacionalne službe. Ali na razini Europske unije, objavila je Jurova ovog utorka (26.9.) će se već do kraja godine utvrditi jedinstveni standardi za ispitivanje prehrambenih proizvoda. I zato na raspolaganju stoji milijun eura.

Povjerenica za pravosuđe i potrošače je najavila kako neće oklijevati "staviti na stup srama proizvođače kod kojih vidim dokaze da su varali sa svojim proizvodima", kaže Jurova. Doduše, neće pozvati na bojkot, ali će pomoći europskim potrošačima da donesu „utemeljenu odluku" o kupnji.

Europska povjerenica iz Češke pozdravila je odluku nekih proizvođača da promijene praksu i počnu proizvoditi samo jednu, „europsku" vrstu proizvoda. Na primjer, proizvođač peciva Bahlsen je objavio kako će u njegovim keksima sada za sve biti maslac i više neće postojati „specijalni" keksi gdje je umjesto maslaca mnogo jeftinija palmina mast. I proizvođač dječje hrane Hipp je obećao da će u svim proizvodima u Europi biti isti udio povrća.

Ako je drugačiji, neka se drugačije zove

Jurova nije mogla isključiti da će to dovesti do poskupljenja nekih proizvoda u zemljama koje su se žalile na lošiju kvalitetu, ali do sad „nema znakova" da se to dogodilo, izjavila je povjerenica. S druge strane, savjetuje proizvođačima da i dalje nude takve manje kvalitetne proizvode, ali pod drugačijim imenom. Tako će i potrošači odmah vidjeti da kupuju drugačiji proizvod.

Mađarski ured za nadzor prehrambenih proizvoda je ove veljače objavilo istraživanje na proizvodima 24 različita koncerna i u njemu je pronašao čitav niz nepravilnosti. Mađarska Nutella proizvođača Ferrera je bila „manje kremasta" nego austrijska, Coca Cola „manje izražene arome i bezokusnija", a u instant-juhama Knorra je bilo 20% manje sadržaja, makar je pakovanje bilo identično.

I u Slovačkoj se došlo do sličnih rezultata. Proizvodi koji se prodaju u toj zemlji su često imali više masnoća i niži udio mesa nego u istim proizvodima koji se prodaju na zapadu. I umjesto šećera su se koristili zaslađivači, a umjesto voća umjetne arome.

Slično laboratorijsko istraživanje je nedavno provedeno i u Hrvatskoj sa sličnim rezultatima.