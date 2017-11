Ervin Baučić i Rock Masters su LED ZEPPELIN TRIBUTE

U subotu 2. prosinca u Savsku 160 vraćaju se Rock Masters & Ervin Baučić, opet vas izuti iz cipela sa uvijek odličnom izvedbom Led Zeppelin opusa.

Operni, ali prije svega i rock pjevač te glumac, Ervin Baučić, rođeni Omišljanin, zasigurno vas je osvojio nekom od svojih izvedba u zadnjih +20 godina.

Jednom prilikom izjavio je: ' Glazba je moja prva ljubav, posebno rock '70-ih i blues, ali ne stignem konkretno raditi s nekim bendom. Imao sam sreću raditi s izvanrednim glazbenicima od dolaska u Zagreb 1996., s kojima i dalje surađujem, pa si povremeno priuštim neki rock koncert za dušu.'

U kazališnim izvedbama može se pohvaliti s: 'Jesus Christ Superstar', 'Šišmiš', 'Briljantin', 'Aida', 'Monty Python's Spamalot', 'Mamma Mia!'... Nebrojeno puta je surađivao s Big bandom HRT-a, vlasnik je brojnih nagrada.

Rock Masters je grupa koja djeluje niz godina i baštini najbolje od svjetske rock muzike. Brojni nastupi u Hrvatskoj i inozemstvu dokaz su njihove vrhunske kvalitete. Sastav čine poznati muzičari koji su vlasnici niz priznanja (Porin,Status, MM Fender...). Svirali su i u legedarnim sastavima (Time, Nirvana, Parni valjak, Aerodrom, Majke itd). Članovi su Vedran Božić - git/voc, Tomas Krkač - bas/voc, S. Pintarić Pišta - bubnjevi, Danko Krznarić - klavijature/voc i jedinstveni Ervin Baučić - vokal.

BIOGRAFIJA Led Zeppelina:

Led Zeppelin je engleski rock sastav osnovan 1968. godine u Londonu. Grupu su činili gitarist Jimmy Page, pjevač Robert Plant, basist i klavijaturist John Paul Jones i bubnjar John Bonham. S oko 300 milijuna prodanih albuma, jedan su od komercijalno najuspješnijih i najpopularnijih rock sastava u povijesti.

Teški zvuk gitara ukorijenjen na bluesu i psihodeliji na njihovim ranijim albumima priskrbio im je i status pionira heavy metala, iako je njihov jedinstveni stil proizašao iz širokog spektra glazbenih utjecaja, uključujući i folk. Od kraja 60-ih i tijekom 70-ih Led Zeppelin su bili najveća svjetska koncertna atrakcija, izvodeći stotine rekordno rasprodanih koncerata na najvećim stadionima i dvoranama diljem svijeta.

Grupa je prestala postojati 1980. godine nakon tragične smrti bubnjara Johna Bonhama. U idućim dekadama preostali članovi su u nekoliko navrata imali jednokratna okupljanja (najpoznatije ono iz 2007. u Londonu bilo je humanitarnog karaktera), no do konačnog 'reuniona' i turneje nikad nije došlo. Godine 1995. primljeni su u Rock 'n' Roll kuću slavnih.

DISKOGRAFIJA:

1969. Led Zeppelin

1969. Led Zeppelin II

1970. Led Zeppelin III

1971. untitled album (Led Zeppelin IV)

1973. Houses of the Holy

1975. Physical Graffiti

1976. Presence

1979. In Through the Out Door