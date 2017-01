Europa u obrambenom stavu nakon inauguracije Donalda Trumpa

Otkako je Donald Trump pobijedio na američkim izborima u studenom prošle godine Europa nervozno grize nokte. Ipak, najkasnije nakon intervjua u kojem je novi američki predsjednik prognozirao raspad Europske unije, šefovi država i vlada Unije su se sabrali i nakon toga nastupaju s više samopouzdanja.

I u Europskom parlamentu je predsjednik liberalnog zastupničkog kluba Guy Verhofstadt bjesnio protiv Trumpovih izjava i zatražio službeno očitovanje EU-a. Verhofstadt je također pozvao na to da se službeno prozove američki veleposlanik u Uniji jer bi, kako je rekao, on trebao "pojasniti" Trumpove izjave.

No, problem je što od 20. siječnja više nema američkog veleposlanika u Bruxellesu. Anthony Gardner mora, zajedno sa svojom dvojicom kolega - diplomata u NATO-u i EU, napustiti ured jer ih je Trump bez okolišanja obavijestio o premještaju.

Moglo bi proći više mjeseci dok novi Trumpovi odabranici za nove dužnosti ne stupe na svoje položaje. Uobičajeno je da izabrani predsjednici formiraju kabinet u sjeni, kaže Gardner. To omogućava nesmetanu primopredaju na dan inauguracije i kada je riječ o diplomatima u inozemstvu. No, kako kaže ovaj diplomat, u Trumpovoj kampanji nije bilo mjesta za takvu vrstu razmišljanja.

Gardner je strastveni pobornik EU-a. Tijekom njegovog trogodišnjeg mandata on se zalagao za Transatlantski sporazum o slobodnoj trgovini TTIP. Radije bi prošao kroz vatru nego da se pridruži novom smjeru u kojem ide SAD, naglašava.

"Ispravno je i važno u jednom demokratskom sustavu biti lojalan novom timu", rekao je Gardner na njegovom posljednjem susretu s novinarima. "Ali nužno je također da ljudi moćnicima kažu istinu i da se ne daju zastrašiti."

Ne dati se uplašiti

Gardnera novi vladini uposlenici nikada nisu kontaktirali, nitko ga nije pitao za njegovo iskustvo. Primio je samo jedan jedini poziv kada ga se pitalo treba li prilikom preseljenja logističku pomoć. Iz krugova bliskih EU-u on je čuo kako su se uposlenici Trumpovog kabineta u Bruxellesu informirali o tome koje zemlje bi najvjerojatnije napustile EU.

"EU se neće raspasti", naglašava Gardner iako on sam mora za sada napustiti EU. On od 20. siječnja u vladinoj četvrti u Washingtonu ima novi ured.

Nisu samo zabrinuti u EU-u, nego i u NATO-u, posebice nakon što je Trump u intervjuu Bildu i Timesu prognozirao raspad EU-a, nego je i NATO nazvao "zastarjelim". No vodstvo NATO-a ne smatra da je ovaj vojni savez stavljen pod znak pitanja. I budući vicepredsjednik Mike Pence se potrudio ublažiti Trumpovu retoriku.

Predsjednik Vojnog odbora NATO-a Petr Pavel je naglasio na jednoj sjednici Glavnog stožera sljedeće: "Čvrsto sam uvjeren da je NATO danas podjednako važan kao i ranije, iako bi se moglo raspravljati o tekućem prilagođavanju promijenjenom sigurnosnom okruženju". U pogledu na Trumpovo najavljeno ponovno približavanje Rusiji Pavel je rekao kako najprije želi sačekati da vidi hoće li Washington zaista započeti promjenu kursa prema Moskvi.

Europa - mjerilo za sustav vrijednosti

Francuski general Denis Mercier je nadležan za dalji razvoj NATO-a. On je suglasan s tim da se Savez u određenim pitanjima mora i može ponovo pronaći. Ipak Trumpove najave ga zabrinjavaju. Ako se SAD odluče da svoje postrojbe više ne stacioniraju u Europi to bi za Europu bilo jednako strateškom šoku, kaže on.

Aktivisti za zaštitu ljudskih prava su vrlo uzbuđeni. Amnesty International, Avaaz, Greenpeace International, International Trade Union Confederation, Oxfam International i Transparency International su povodom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu izdali zajedničko priopćenje pod nazivom: "Dok se svijet priprema za Trumpa". U tekstu se upozorava da ne smije biti prihvaćena klima mržnje i diskriminacije u svijetu.

Julia Hall iz Amnesty Internationala je ovog tjedna u Bruxellesu upozorila na to da su zakoni protiv terorizma ugrozili osnovna prava u EU-u. EU mora ponovo postati mjerilo za osnovna demokratska prava upravo s obzirom na moguće ponovno uvođenje metode za mučenje "waterboarding" što je Trump nagovijestio. "Naravno da ne želimo da ta metoda ikada više bude uvedena", rekla je Hall.