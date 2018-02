Europskom parlamentu predstavljen prijedlog o obaveznoj sterilizaciji pasa i mačaka

Krajem siječnja 2018. godine hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić predstavio je Parlamentu prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o obaveznoj sterilizaciji pasa i mačaka. U obrazloženju prijedloga Jakovčić ističe da su europska skloništa puna neželjenih životinja te da u državama članicama, prema procjenama, živi oko 100 milijuna pasa lutalica i dvostruko više mačaka!

Navodi da je jednokratni trošak sterilizacije ili kastracije znatno niži od troškova za hvatanje lutalica, hranidbu i smještaj napuštenih životinja te eutanaziju onih koje se ne mogu udomiti.

Stoga poziva države članice da usvoje sterilizaciju kao nužnu za kontrolu broja neželjenih pasa i mačaka te promicanje odgovorne skrbi za kućne ljubimce. Poziva regionalne i lokalne vlasti da sterilizaciju i kastraciju učine obaveznima za pse i mačke, osim ako skrbnik ima dozvolu za uzgoj.

Ovih dana podršku prijedlogu dao je i njegov kolega europarlamentarac Davor Škrlec, kao nastavak panel-rasprave krajem siječnja u Europskome parlamentu i potpisivanja deklaracije o psima lutalicama u EU-u.

Zastupnik Škrlec u suradnji s Intergrupom za dobrobit i zaštitu životinja Europskog parlamenta i međunarodnom krovnom organizacijom Eurogroup for Animals, čiji su članovi i udruga Prijatelji životinja, organizirao je tada u Parlamentu u Bruxellesu premijerno prikazivanje potresnog dokumentarca „Pasji život - sarajevske lutalice". Kao najveći uzrok stravične sudbine napuštenih pasa istaknute su predrasude prema sterilizaciji, koja se zato ne provodi, zbog čega je nužna edukacija.

Udruga Prijatelji životinja pridružuje se podršci ovome prijedlogu i smatra da je trajna sterilizacija nužna, opravdana i korisna. Nakon stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti životinja u Hrvatskoj i širenja svijesti o problemu napuštanja životinja, uz potpunu kontrolu mikročipiranja pasa, trajna sterilizacija pokazuje se kao jedini učinkovit i human način smanjenja neželjene i mnogobrojne populacije pasa i mačaka kako bi se zaštitilo životinje, ljudi i lokalne zajednice.

Psi i mačke više nisu divlje životinje koje se mogu samostalno brinuti o nalaženju hrane i snalaziti se bez intervencije čovjeka. To je povezano i s nemogućnošću njihova nesmetanog razmnožavanja na način kako bi to samostalne činile u prirodi i tu im je nužna ljudska pomoć jer u protivnom su izložene patnji i smrti. Trajna sterilizacija, iako se radi u uplitanju u reproduktivni sustav životinja, etičnije je rješenje od potpuno neprihvatljivog usmrćivanja životinja ili ostavljanja da same umru od gladi žeđi i udarca automobila ili da doživotno čekaju u kavezima skloništa. Osim toga, trajna sterilizacija ima i brojne zdravstvene prednosti za životinje i olakšava im ionako neprirodan život uz čovjeka.

Više informacija o sterilizaciji kao o i propisivanju trajne sterilizacije kao obavezne mjere kontrole razmnožavanja pasa i mačaka nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.