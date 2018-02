Exit Festival sprema Arenamagedon

Već od prve objave dosad nezabilježene techno postave u kojoj su Richie Hawtin, Adam Beyer, Ida Engberg, Ben Klock, Amelie Lens i Anastasia Kristensen, bilo je jasno da mts Dance Arena započinje novu eru na Exitu! Jedna od najvećih i najznačajnijih pozornica na cijelom planetu, ove godine odlučna je da nadmaši sve svoje povijesne vrhunce, i to u godini kada je EXIT i službeno Najbolji europski veliki festival!

Za tu priliku na tvrđavi se sprema pravi #Arenamagedon jer su svoje nastupe potvrdili i giganti Nina Kraviz, Solomun, Maceo Plex, Tale of Us, Carl Craig, Rødhåd i Boris Brejcha! Na Arenu stižu i domaći techno asovi Filip Xavi i Vladimir Aćić Avoid. To nije sve, na ovaj povijesni line-up, sastavljen od samih headlinera, kolosalna Arena dodaje uskoro još iznenađenja!

Nakon što je prošle godine priredila možda i najupečatljiviji prizor u povijesti Dance Arene, uz atmosferu kakva se dosad viđala samo na stadionskim rock koncertima s višestrukim ovacijama i dva povratka na bis, Nina Kraviz dolazi na EXIT stvarati magiju s publikom iz cijelog svijeta, čije povjerenje beskrajno uživa. Ne postoji nitko poput Nine, tko ima takvu predanost, beskompromisan stav i iznad svega hrabrost da stalno mijenja, radoznalost da uvijek ispituje, želju da stalno uči i svojim primjerom vodi globalnu elektronsku scenu uz titulu najboljeg svjetskog DJ-a za 2017. godinu! Nina je epskim zatvaranjem prošle godina dobila čast da bude prvi izvođač u povijesti koji će dvije godine uzastopno svojim nastupom zatvoriti EXIT festival, a to će joj biti treći uzastopni nastup na tvrđavi, rekord koji će ove godine podijeliti s jednako fascinantnim fenomenom svjetske glazbene scene.

A to je nitko drugi nego Mladen Solomun, alfa i omega svjetske house scene, za kojeg je postalo nedovoljno reći da je najpopularniji balkanski glazbenik na svijetu, kad je u samo proteklih par godina sa zadivljujućom lakoćom osvojio cijeli planet. Njegova neposrednost i šarm utkane su u karizmu koju definira autentičnost podneblja kojeg ne samo da se nikad nije odrekao, već ga je s ponosom predstavio svijetu u najsuvremenijem glazbenom izrazu. A jedno od mjesta s kojeg je započeo svoje putovanje ka samom vrhu još te 2010. godine, bio je upravo EXIT za koji je rekao da je „jedna od najboljih stvari koju je doživio"! Da ima neka tajna veza, najbolje govori da se ove godine vraća treću godinu uzastopno.

Snažnu povezanost s EXIT magijom nedavno je pred kamerama otkrio i neprikosnoveni producentski genij Maceo Plex, koji je izjavio da se „svake godine pita hoće li ponovno nastupati na Exitu"! Virtuozni majstor miksa i apsolutni headliner najvećih festivala, u VICE dokumentarcu prije par godine otkrio je i da jedino na Areni osjeća tremu pred nastup, za koju se može jedino utvrditi da je pokretačka, budući da su njegovi dosadašnji nastupi uvijek bili ispraćeni uz najglasnije odobravanje publike. Nezaustavljiv u studiju, Maceo na Arenu dolazi s obiljem novog materijala koji sprema za najveće ljetne festivale na otvorenom što je okruženje kao stvoreno za njegov izuzetno prepoznatljiv zvuk. Njemu će se pridružiti i maskirani tvorac high tech minimal žanra Boris Brejcha, koji će zahvaljujući trakama poznatim čitavom svijetu poput „Lost Memory" i „My Love" subotnji set među čuvenim rovovima tvrđave učiniti nezaboravnim!

Milanski dirigenti trenutno vodećeg svjetskog zvuka i tandem bez premca Tale of Us također žele i ove godine ugledati prvo jutarnje sunce iznad kolosalnog rova i krcate Arene, dobro poznatog prizora koji je stigao i do najudaljenijih dijelova svijeta! Autori kapitalnih numera kao što su „Another Earth", „Northern Star", „Monument" i drugih, Karm i Matteo, vraćaju se nakon tri godine, veći nego ikad s možda i najpopularnijim klupskim brendom „Afterlife", koji su osnovali od svog posljednjeg susreta s publikom na Areni! Detroitski revolucionar i jedan od osnivača globalnog techno pokreta Carl Craig, ispunit će Arenu zvukom futurizma koji će uz novu produkciju dobiti dimenziju kakvu zaslužuje jedan od istinskih velikana. Titulu najvećeg inovatora elektronske muzike zacementirao je prošle godine kada je objavio album „Versus" na kome surađuje s pariškim „Les siècles orchestra at Cité de la Musique" s kojim je oduševio kritičare! Na tlo Petrovaradinske tvrđave konačno će zakoračiti i berlinski bard Rødhåd, čija izdavačka kuća „Dystopian" se nalazi na samom čelu nove generacije techno umjetnika! Na EXIT stiže s nedavno objavljenim albumom „Anxious" kojim je potvrdio zašto su upravo njegovi setovi zajednički svim najboljim svjestkim klubovima u kojima redovito nastupa, kao što su Berghain, fabric, Goa, Fuse, Concrete i naš Drugstore.

Za domaću podršku pobrinut će se jedan od stupova beogradske techno scene Filip Xavi, rezident beogradskog kluba Drugstore koji je svojim zvukom u više navrata osvajao i berlinski Tresor, amsterdamski Radion i kultnu pozornicu Exita, No Sleep Novi Sad! Još jedno neizostavno ime kada se razgovara o regionalnoj techno sceni nesumnjivo je Vladimir Aćić, poznatiji kao AVOID. Novosadskog MVP-a i svojevrsnog domaćina na tvrđavi karakteriziraju vrhunska preciznost i tehnika te nepogrešiv osjećaj za miks protkan njegovim sjajnim izdanjima.

