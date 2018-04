EXIT objavio cijeli program udarne No Sleep Novi Sad pozornice

Nakon što je EXIT objavio gigantski "All-Star" spisak headlinera za ovogodišnje izdanje mts Dance Arene, na kojem su redom trenutno najveće svjetske DJ zvijezde Nina Kraviz, Maceo Plex, Solomun, Richie Hawtin, Adam Beyer & Ida Engberg, Amelie Lens, Boris Brejcha, Tale of Us, Ben Klock i brojni drugi, na red je došla i Exitova sve popularnija pozornica - No Sleep Novi Sad!

Duboki rov iza Arene i najistureniju točku Exita mnogi nazivaju pravim festivalom za sebe, a ove godine predstavit će i svoje, dosad najsnažnije izdanje uz ovogodišnje klubove-partnere, londonski fabric, njujorški The Bunker, moskovski Arma 17 i rimski klub Goa.

Od 12. do 15. srpnja, ispred nekoliko tisuća fanova u tradicionalno krcatom rovu na jugu Petrovaradinske tvrđave nastupit će Helena Hauff, DJ Tennis, Mike Servito, Daniel Avery, Red Axes, Craig Richards, Nikita Zabelin, Tin Man, Julia Govor, Midland, Giorgio Gigli, Philipp Gorbachev, Erika, Abelle, Eric Cloutier, Tijana T, Adiel, Silvie Loto, Bryan Kasenic, Svetlana Maraš, Patrick Russell i drugi.

Već na samom startu četiri besane noći, u četvrtak 12. srpnja čeka nas Lego, buduća zvijezda iz Stockholma, s ugledne etikete Parabel te britanski duo Blackhall & Bookless poznat po svojim Jaunt žurkama već desetljeće unatrag i naša međunarodno priznata DJ zvijezda Tijana T. Bit će to tri seta za uvod u prvu noć pod zastavom jednog od najpoznatijih svjetskih klubova, londonskog fabrica, a ovo putovanje od Faringdona do Petrovaradina nastavit će briljantni producent Midland koji je za klupsku izdavačku kuću nedavno objavio i mix album FABRICLIVE 94. Poput subote u Fabricu, i ova noć na Exitu je nezamisliva bez njihovog čuvenog rezidenta i autora prvog miksa, Craiga Richardsa, čiji ranojutarnji setovi su gradivo londonskih legendi, a on poput glazbene ikone i uzora cijelih generacija. Kad god mu se u "back2back" setu pridruži fascinantni urugvajski selektor Nicolas Lutz, onda je to pravi glazbeni praznik koji će nakon londonske iskusiti i publika na Exitu! A s njima nam napokon stiže i trenutno najveća londonska techno zvijezda i neprikosnoveni otočni "rock-star" elektronske scene, Daniel Avery! Njegov novi i veoma iščekivani album izlazi sad u petak, a famozni "Ave" udružit će snage sa svojim njemačkim pandanom, jer s njim za pult u "back2back" setu stat će prvi čovjek Dystopian etikete i berlinski techno favorit Rødhåd! Dvojica lidera nove generacije DJ zvijezda povest će publiku u završni i po pravilu najposjećeniji set na pozornici čije samo ime kaže - No Sleep!

Druge noći, u petak, 13. srpnja, s posebno za EXIT spremljenim koncertom, No Sleep Novi Sad pozornicu otvorit će naša kompozitorica Svetlana Maraš, direktorica Elektronskog studija Radio Beograda, čija su djela obišla festivale i dvorane od Berlina do New Yorka. Upravo s te strane oceana na tvrđavu i stiže famozni njujorški kolektiv The Bunker, a s njima i gošća iz Detroita, techno heroina Erika iz kultnog dua Ectomorph te jedan od najfascinantnijih svjetskih "live techno" umjetnika - Tin Man! Ipak, ono što je Bunkeru osiguralo međunarodni status istinske underground etikete koja ove godine slavi 15 godina rada, jesu njegovi rezidenti. Superiskusni veteran američke scene Patrick Russel zadat će i ton i tempo noći, dok će pravi DJ hipnotik i glazbeni fanatik Eric Cloutier preuzeti na sebe njen najmračniji dio, onaj pred svitanje. Prvo jutarnje sunce dočekat će Bryan Kasenic, legendarni osnivač Bunkera čiji korijeni sežu do ovih prostora, a udarni i završni set očekivano preuzet će pravi detroitski superteškaš s adresom u Brooklynu - Mike Servito!

Sa zapada na istok selimo se u subotu 14. srpnja, odakle na EXIT dolazi vjerojatno i najznačajniji ruski umjetnički kolektiv današnjice - moskovska Arma 17. Ekipu iza kojih stoje najpoznatiji moskovski klub, izdavačka kuća te festivali i događaji u svim dijelovima planeta, dočekat će No Sleep vedete i rezidenti Sloxxx i Klaus. Za njima odmah ide jedna od najistaknutijih međunarodnih transplanta Arme, današnja Njujorčanka potekla u srcu moskovske scene, Julia Govor! Još jedan super-uzbudljiv nastup uživo ove godine potpisat će ruski fantast i "one-man-band" Philipp Gorbachev, a prelaz iz noći u dan oslikat će nam idejni tvorac Arme, Natasha Abelle. Prvi jutarnji set ide pravo u ruke najistaknutije ruske techno zvijezde i simbola nove scene s istoka, Nikite Zabelina, čiji će industrijski zvuk suvremene Moskve biti prava uvertira za finale - glazbeno. A ono će poput onog nogometnog tog istog vikenda, biti jednako povijesnih razmjera jer na EXIT stiže neprikosnovena Helena Hauff! Specijalnu gošću Arme i Exita mediji nazivaju "najboljom stvari iz Hamburga koja se dogodila glazbi nakon Beatlesa", a njen Essential mix za BBC proglašen je najboljim u 2017. godini. Potpuno odsutna s društvenih mreža, bez kreditnih kartica i gadgeta, Helena Hauff s autentičnim entuzijazmom za publiku obilazi planet kao ultimativni techno headliner vodećih festivala i klubova.

Nedjelja je oduvijek rezervirana za finale, a Talijani znaju kako se pobjeđuje upravo kad je konkurencija najveća! Kako bi nadigrala ovakve tri noći, najbolji klub "vječnog grada", rimska Goa, 15. srpnja šalje svoj prvi tim pojačan napadačkim tandemom i kapetanom koji igra na "život i smrt"! Prvi na #NSNS teren izlazi Fabrizio Sala, micro-houser zadužen za najbolje uvode i najduže aftere, a slijede ga tri prave rimske zvijezde: Silvie Loto, redovno ime vodećih žurki s Ibize, Adiel, voodoo ritmičarka nove talijanske techno scene i DJ Red, alter-ego Simone Calvani, jednog od techno simbola Goa Ultrabeat žurki u Rimu, čiji je rezident 20 godina! Za inženjerski preciznu igru u sredini noći pobrinut će se doajen rimske techno scene, veliki "noir" hipnotik Giorgio Gigli, jarbol religiozno obožavanih etiketa "Elettronica Romana", "Zooloft", "Prologue" i "Electric Deluxe". A nakon što su ljetos priredili nestvarno jutro pred krcatim rovom, izraelski dvojac Red Axes, vraća se na tvrđavu s potpuno novim materijalom s još neobjavljenog albuma za jednu od najutjecajnijih izdavačkih kuća desetljeća, "Life & Death". Njen osnivač DJ Tennis, ujedno je i kapetan ove fantastične postave, i to baš iz pozicije nekadašnjeg programskog urednika najboljeg rimskog kluba, ali i jednog od lidera svjetske elektronske scene. Njemu će pripasti finalni i završni set, ali i veliko okupljanje cijelog tima na pozornici u velikoj završnici kakva dolikuje ovogodišnjem izdanju No Sleep Novi Sad pozornice, koja je po formatu izrasla u pravi festival unutar mnogo većeg, Exita.

No Sleep nakon europskih metropola prelazi Atlantik!

Internacionalni uspjeh ove pozornice Exita može se okarakterizirati kao meteorski, a vodeći magazin elektronske glazbe DJ Mag za nju je napisao da je "mjesto gdje program Exita istinski briljira", i dodao da se "s njom na svijetu može usporediti svega par pozornica"! Na ovoj, posebno dizajniranoj pozornici s prepoznatljivim izgledom, uz podršku kultnog domaćeg brenda Guarana, EXIT je prethodnih godina predstavio neke od najuzbudljivijih svjetskih klubova u spektakularnom ambijentu pod otvorenim nebom. Gostovali su vodeći klupski brendovi Pariza (Concrete), Berlina (Tresor), Brisela (Fuse), Glasgowa (Sub Club), Beča (Grelle Forelle), Londona (Avant Garde), Barcelone (Nitsa), Düsseldorfa (Salon des Amateurs) i Beograda (20/44 i Drugstore). U tim istim klubovima i gradovima, organizirane su No Sleep žurke zagrijavanja za EXIT, a ove godine najavna turneja preći će i Atlantik!

Ulaznice za EXIT sa 60% popusta do 20. travnja ili do isteka zaliha

Ulaznice za EXIT festival po promotivnoj cijeni sa 60% popusta od finalne, za 445 kn bit će u prodaji još samo do 20. travnja do kraja dana, ili do isteka zaliha, nakon čega će cijena ulaznice za EXIT biti viša. Ulaznice se prodaju putem Ticketshop.hr i Entrio.hr, a na stranici službene turističke agencije exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji uz ulaznice, sadrže i opcije za smještaj i prijevoz do EXIT festivala.

EXIT festival bit će održan od 12. do 15. srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i predstavit će neke od najtraženijih svjetskih zvijezda kao što su Migos, Grace Jones, David Guetta, Ziggy Marley, Fever Ray, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Dog Eat Dog, Slaves, Jax Jones, Carl Craig, Tale of Us, Sevdaliza, Idles, Burak Yeter, Madball, Brujeria, Mahmut Orhan, Ofenbach, Slapshot, Asphyx, Bombers i mnoge druge.