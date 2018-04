Eyehategod i kanadski Bison predvode drugo izdanje Massive Infection Festa

Rezervirajte 9. & 10. svibnja za uskrsnuće našeg mini džn-džn festivala - Massive Infection Festival vol. 2 koji i ovog puta traje dva dana.

Prvi dan predvode kumovi sludge i teških rifova - Eyehategod iz New Orleansa, koji prvi put stižu u Hrvatsku. Koncert će otvoriti zagrebački stoner/rock miljenici Killed A Fox, koji će promovirati novi, treći studijski album imena 'Crown Shyness'.

Drugog dana strmoglavit će vas kanadski stoneri Bison, koji iza sebe vuku albume sa Metal Blade Recordsa, a ovom prigodom sa sobom vuku i mladi mračni doomy metalizirani danski bend LLNN, koji iza sebe ima tri izdanja. Uvertiru u stranjske vode dat će lokal patrioti, zagrebačko-krčki rockeri Brain Production.

Karte dan #1: 80/100 kn

Karte dan #2: 60/80kn

Festivalska karta: 120kn

Pretprodaja: VIB (Savska 160) & Dirty Old Shop (Tratinska 18)

FB EVENT:

DAY #1: EYEHATEGOD (New Orleans, SAD) & KILLED A FOX (Zagreb, HR) I 80/100kn & festivalska 120kn

Eyehategod ili EHG krenuli su s radom 1988. godine i u ubrzo postali jedno od kultnih imena NOLA scene. Iako su doživjeli neke promjene u postavi, srž i dalje, nakon 25 godina drže gitarist Jimmy Bower (Blatant Frustration, Superjoint Ritual, Clearlight, Down, Crowbar, Corrosion of Conformity) i Mike IX Williams (Arson Anthem, Outlaw Order, The Guilt Of..., Corrections House), koji je nakon proteklih par godina i zdravstvenih problema, odlučno primio mikrofon u ruku i odlučio odraditi sve što može na pozornicama na kojima nije bio. Čast i privilegija bit će ih pogledati 9.5. u Vintage Industrialu.

Kao glavne utjecaje na svoju glazbu uvijek navode ono što svatko mudar voli: Melvins, Carnivore, The Obsessed, Discharge, Black Flag, Corrosion of Conformity, Black Sabbath, Celtic Frost, Confessor te Saint Vitus kao ključni utjecaj na njihov sound - teško, spušten štim uz bluesy rifove koji dominiraju i dirigiraju smjer glazbe kojim idu. Njihov zaštitni znak je zid mikrofonije i bolni vokali koji dočaravaju vibru mizantropije.

Jedna od trvijalnih stvari, al vrijedna glazbenih anala :) jest činjenica da su prvi koncert svirali uz legendarni Anal Cunt i to nakon što se njihov frontman Seth Putnam taman probudio iz kome.

Iako je 25 godina iza njih, mogu se pohvaliti sa samo 5 studijskih albuma, od kojih je zadnji s/t 'Eyehategod' iz 2014., dok je prethodni album 'Confederacy of Ruined Lives' izašao 2000. godine, a u 14-godišnjoj pauzi su se svi bavili drugim projektima, imali probleme sa zakonom, nelegalnim supstancama i pokušavali preživjeti u New Orleansu.

ČLANOVI:

Jimmy Bower - gitara (1988-)

Mike Williams - vokal (1988-)

Brian Patton - gitara(1993-)

Gary Mader - bas (2002-)

Aaron Hill - bubnjevi (2013-)

DISKOGRAFIJA:

1989. Garden Dwarf Woman Driver (Self-released DEMO)

1990. Lack of Almost Everything (Self-released DEMO)

1992. In the Name of Suffering (Century Media, studio)

1993. Take as Needed for Pain (Century Media, studio)

1996. Dopesick (Century Media, studio)

2000. Southern Discomfort (Century Media, compilation)

2000. Confederacy of Ruined Lives (Century Media, studio)

2001. 10 Years of Abuse (and Still Broke) (Century Media, compilation)

2005. Preaching the "End-Time" Message (Emetic Records, compilation)

2014. Eyehategod (Housecore Records, studio)

KILLED A FOX

Killed a Fox nastao je krajem 2006. godine i dugo bio jedna od najbolje čuvanih tajni zagrebačke underground scene. Zvuk „lisice" mješavina je različitih alternativnih žanrova, a dečki sami za sebe kažu da jednako uživaju biti mračni i teški te brzi i energični.

Uz She Loves Pablo i MTDE, Killed a Fox tvori zagrebački kolektiv House of Pablo, čiji bendovi već dulje vrijeme pune velike klubove i dvorane u Hrvatskoj. Tvorci zvuka skriveni pod maskama ovog energičnog benda su Krešimir Sho Kokić, Ivan Mioč i Pavle Gulić te karizmatični vokal Chris Ian, prilikom čijih moćnih vriskova publika rijetko ostaje ravnodušna.

Iza sebe imaju dva albuma, 'Fluorescence' (2009) i 'Spring Of Sloth And Haze' (2013), koji su oduševili i kritiku i publiku, posebice ovaj potonji kojeg je nekoliko različitih medija proglasilo albumom godine. Nikako ne smijemo zaboraviti ni House of Pablo Volume One (2015) kompilaciju nastalu u suradnji s bendovima pripadnicima kolektiva u sklopu drugog House of Pablo festivala održanog početkom 2015. godine u Velikom Pogonu Tvornice Kulture.

Upravo će u srijedu 9.5. premijerni predstaviti i novi treći studijski album koji nosi ime 'Crown Shyness', a miksaju ga i snimaju u Dora Maara studiju uz vješte ruke i oči producenta Mire Kadijevića.

ČLANOVI:

Chris Ian - vokal

Sho - gitara

Ivan Mioč - bas

Pavle Gulić - bubnjevi

DISKOGRAFIJA:

2009. Fluorescence

2013. Sprinf Of Sloth And Haze

2018. Crown Shyness



DAY #2: BISON (Vancouver, Canada) & LLNN (Kopenhagen, Danmark) & BRAIN PRODUCTION (Krk/Zagreb, HR) I 60/80kn & festivalska 120kn



BISON

Bison (prije poznat kao Bison B.C.) odličan je heavy stoner metal bend iz Vancouvera te djeluju od 2006. godine pod vodstvom gitarista i pjevača Jamesa Farewella.

Do promjene imena je došlo nakon što su potpisali ugovor s Metal Blade Recordsom pod imenom Bison B.C. , ali su ga promijenili kako ne bi došlo do 'pravne' zabune obzirom da je u to vrijeme nekoliko drugih bendova koristilo to isto ime.

Asfalt i pozornice su djelili s bendovima poput 3 Inches Of Blood, Genghis Tron, Baroness, The Ocean Collective and Priestess, Coliseum, Weedeater, High on Fire

IZ MEDIJA:

"Heavy, man. Real heavy. Jean-jacket heavy", Rolling Stone

"Thrash, smash and fuck-you-up energy that'll soil your britches faster than a bottle of Mexican moonshine", Decibel Magazine

"And worthy of a herd of their namesake, their music is thunderous, bone-shaking and most of all, heavy. Really heavy. These cats have got their own gravitational pull", Sacramento Press

ČLANOVI

James Farwell

Dan And

Shane Clark

Matt Wood

DISKOGRAFIJA:

2007. Earthbound

2008. Quiet Earth (Metal Blade Records)

2010. Dark Ages (Metal Blade Records)

2012. Lovelessness (Metal Blade Records)

2014. One Thousand Needles EP

2017. You Are Not The Ocean You Are The Patient

LLNN

Iz glavnog grada Danske stiže nam mračan, heavy i post-apokaliptičan LLNN koji se pojavio na glazbenoj sceni 2016. goine s albumom 'Loss', kojim su pokazali apsolutno sirovost, kao što je to napisao magazin Terrorizer.

Njihov zvuk opisat ćemo na engleskom jeziku, poetike radi: The wavering drone synths effortlessly merged with a raw hardcore-driven darkness define the subtle idiosycratic nuances of very unsubtle, painfully overwhelming sound. Nakon split EP-a s Wovokom, 2017. su izbacili album 'Deads' koji je producirao Jacob Bredahland i masterirao veliki Tue Madsen.

Ako volite erozivnu i abrazivnu atmosferu s distopijskim i apokaliptičnim glazbenim kulisama, ovi mračnjaci će vam se defnitivno svidjeti, a kad još navedenmo utjecaje koje naglašavaju: John Carpenter, Stanley Kubrick, Bladerunner... Vidimo se!

ČLANOVI:

Christian Bonnesen - gitara

Ketil Sejersen - synth

Rasmus Furbo - bas

Rasmus Sejersen.- bubnjevi

DISKOGRAFIJA:

2016. Loss

2017. Marks/Traces (w/ Wovoka)

2018. Deads

BRAIN PRODUCTION

Zagrebačko - krčki peterac postoji od 2009. Krajem 2010. i početkom 2011. snimljen je prvi demo materijal, a u rujnu 2013. završen i izdan prvi album "Osam" s 12 autorskih pjesama.

U rujnu 2014. objavljen je prvi single "Tu sam" kao najava za sljedeći album. U međuvremenu su se zaredali brojni festivalski i klupski koncerti, te razne nagrade raznih glazbeno-scenskih natjecanja. Krajem prošle godine izbacili su novi album 'Valovi u stijenu', kojeg su premijerno i prvi put načeli upravo na proslavi 5. rođendana Vintage Industriala krajem prošle godine.

ČLANOVI:

Skender Ahmetović - vokal

Kristijan Vasilić - gitara

Izidor Vasilić - bubnjevi

Nino Marević - gitara

Teo Marević - bas