Facebook i njegove skrivene mogućnosti

Facebook je evoluirao u jednu od najvećih tvrtki na svijetu i postao je pravi magnet za najveće talente koji ga svakodnevno čine boljim, većim i - zabavnijim.

Donosimo vam desetak mogućnosti Facebooka za koje vjerojatno niste znali:

Detalji Facebook romanse - mnogi ljudi imaju „spojene" accounte kada su u vezi i to preko opcije „In a relationship with ...". Ako ste stavili zajedničke slike ili postove, tada možete vidjeti cijelu „Facebook romansu" na linku facebook.com/us.

Dodajte dopunsku sigurnost na vaš račun - Facebook, naravno, ima opcije kojima si možete pojačati sigurnost korisničkog računa, a sve se nalazi u postavkama > sigurnosne postavke (settings > security).

Skriveni inbox - ako ste dugogodišnji Facebook korisnik, onda vam je vjerovatno najdraža opcija zapravo mogućnost da u jako kratkom vremenu pošaljete svojim prijateljima poruku, odnosno mogućnost dopisivanja s istima. No tu je i jedan skriveni inbox - zapravo, zove se „Other" ili „Message Requests". To su poruke koje su nam poslali ljudi koje nemamo među prijateljima.

Pogledajte je li vam se netko logirao u profil - aiko je šansa za to relativno mala tu informaciju možete dobiti tako da odete u postavke odnosno settings te unutar „Security" menija možete vidjeti vaša zadnja logiranja. Točnije vidjet ćete informacije kada ste se spajali, od kuda, s kojeg preglednika ili uređaja...

Postovi, slike, video isječci... bilješke? - nekada s prijateljima želite podijeliti nešto više od slike, YouTube videa ili posta. Facebook je zato uveo objavu „Note", odnosno bilješku. To je kao blog post, samo što ju ne objavljujete na svom blogu, nego na Facebook profilu. U bilješku možete staviti što god želite - tekst, slike, videe, citate ... Samo posjetite link facebook.com/notes i naći ćete bilješke ljudi koje pratite.

Piratski jezik - sučelje Facebooka možete lokalizirati, odnosno promijeniti jezik da vam sve piše na jeziku kojeg najbolje razumijete. Među svim svjetskim jezicima, skriva se i „piratski jezik". Jedan od Facebookovih inženjera je to napravio u slobodno vrijeme i odlučili su ga staviti svima na raspolaganje. Da biste vidjeli kako to izgleda otiđite u postavke > jezik i nađite jezik: English (pirate).

Prijenos datoteka preko Facebook Messengera - ako otvorite Facebook Messenger vidjetćete u donjem meniju ikonicu spajalice za papir. Ta vam ikonica omogućava otvaranje prozora za upload datoteke direktno sa računara i tu istu datoteku možete poslati bilo kojem vašem Facebook prijatelju.

Prilagodite News feed vašim željama - vaš timeline, odnosno News feed je zapravo glavna stranica Facebooka. Tu se nalaze svi vaši postovi, postovi vaših prijatelja, postovi stranica koje pratite, grupa i slično. Želite da vam taj dio Facebooka bude relativno čist, čitljiv, bez dosadnih spam poruka i slično. Najlakši način da to napravite je da u preferencama sami podesite što želite prvo vidjeti. Stisnite te tri točkice te odaberite opciju „Prioritize who to see first"

Save posts for later - jeste li ikada vidjeli dobar post na timelineu, ali ga niste imali vremena pročitati, pa kada ste ga tražili više ga niste mogli naći? To se događa svima jer se timeline toliko brzo puni da je gotovo nemoguće sve vidjeti, pročitati i otvoriti. Sva sreća postoji opcija spremanja posta za kasnije, a zove se opcija „Save this link" (ili video ili nešto drugo). Sve spremljene postove možete naći u lijevom meniju kada stisnete na „Saved". Nakon što pročitate post, stavite ga u arhivu i to je to.

Skinite sve svoje podatke s Facebooka - to je moguće praktički jednim klikom miša. Kada skinete kopiju svog Facebook profila, dobit ćete u zip datoteci sve svoje postove, slike, videe, sve poruke i razgovore s drugima i sve ono čega se niti ne možete sjetiti da ste napisali/objavili! Kako to napraviti? Otiđite u postavke > General gdje imate link „Download a copy of your Facebook data" pri dnu ekrana.