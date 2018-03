Facebook ili - gdje se to briše?

Zamislite da ste vanzemaljac i da ste slučajno vidjeli par minuta izvješća na američkim postajama o ovom skandalu s osobnim podacima na Facebooku. Mogli biste dobiti dojam da je tu riječ samo o padu vrijednosti dionica.

Direktor uprave Facebooka Mark Zuckerberg koji je iz svoje studentske sobice stvorio ovu društvenu mrežu koja sad stvara nemire, pretrpio je ozbiljne gubitke - tako se kaže. U ponedjeljak je tržišna vrijednost Facebooka na trenutke pala za 50 milijardi dolara. To je nekih 1000 dolara za svakog od 50 milijuna korisnika čije je podatke ukrala britanska tvrtka (s američkim vlasnikom) Cambridge Analytica i zloupotrijebila ih za psihološki rat. Zuckerberg je i osobno izgubio šest milijardi dolara nakon što je to dospjelo u javnost.

Jadničak. Dođu mi suze na oči.

Ne tiče me se osobito što Facebook primjenjuje sustave nadzora na kakvima bi mu pozavidjela i svaka tajna služba kako bi stalno nadograđivao privlačnost za svoje mušterije koji traže reklamu. Nije me ni briga što svakog mjeseca preko dvije milijarde aktivnih korisnika Facebooka s čitavim svijetom dijele svoj socijalni život - to je na koncu konca njihova odluka. Baš kao što ni ovisnik o drogi ne može samo okrivljivati svog dealer-a za sve svoje probleme, tako ni korisnici Facebooka ne mogu tek svu krivicu svaljivati na tu društvenu mrežu. Svako „curenje" informacija počinje već kad se prijavite na stranicu, čak i ako koristite programe za anonimno korištenje interneta.

Dovoljna su dva zdrava oka u glavi

Ali isto tako moram priznati da sam Facebook i o meni, takozvanom „ne-korisniku" užasno mnogo zna. To leži u tome da već i inteligencija gomile - ili njezin nedostatak - već sama mnogo govori.Da, znam, trebao bih spustiti nos i prekinuti sa svojom arogancijom. Ali tu kritiku si mogu priuštiti jer ja ne koristim Facebook. Imam account kako bih na svom poslu mogao provjeravati komentare naših korisnika. Ali osim toga, ja nikad nisam shvatio čari Facebooka, čak niti u prvim danima te mreže kad su kolege zaboravljale da trebaju ići u studio čitati vijesti jer su bili previše zaposleni da obnove svoj status na mreži.

Na kraju, taj slučaj s Cambridge Analytica nije neka osobito velika stvar. Ne trebate nekakve velike analize podataka, algoritme i umjetnu inteligenciju da biste stvorili zastrašujuće precizne profile ljudi na čitavom svijetu. Tu su dovoljna i dva zdrava oka i malo ljudske pameti.

I baš o tome se tu radi: mi smo se dragovoljno odrekli gotovo čitave naše pameti i ključ za naša srca i glave predali bandi vrlo lukavih bandita i varalica. Oni se uglavnom drže pravila - pa makar velikim dijelom sami pisali ta pravila, ali mi očekujemo da naše nemoćne nacionalne vlade kontroliraju to tržište. Ponekad se pitam, je li uopće u interesu vlada da reguliraju te tehnološke divove.

Zabluda je već u genima

Bilo kako bilo, britanski parlament je sad pozvao Zuckerberga da im objasni, zašto je njegova firma predstavila „dokaze koji vode u zabludu" o sigurnosti podataka njegovih korisnika. Je li to konačno riječ državne sile? Kako da kažem... Recimo, Zuckerberg će London počastiti svojom nazočnošću. Što će ga priječiti da i tamo ne predstavi informacije „koje vode u zabludu"?

U svakom slučaju, već u genima društvenih medija stoji da javnost „vode u zabludu". Pokušajte samo pronaći dugme za brisanje vaše stranice na Facebooku - ili na nekoj drugoj društvenoj mreži. Onda ćete vidjeti što mislim. Osim toga već imaju bogatu praksu: sjetite se samo skandala s utajom poreza tehnoloških tvrtki. Je li neka vlada na svijetu uspjela riješiti taj problem? Nije.

Ako želite okončati da Facebook kontrolira vaš život i osobne podatke, postoji samo jedno rješenje: morate pronaći dobro skriveni gumb za brisanje. Online magazin The Verge je objavio praktični naputak kako se to radi, makar savjetuje prije toga pohraniti sve podatke koje imate na Facebooku. Tu opciju ćete pronaći kod postavki. Nakon toga možete obrisati svoju stranicu i njezin link.

Bez obzira što učinili, nipošto se nemojte opet prijaviti jer će se vaš konto opet aktivirati. Umjesto toga, uzmite si malo više vremena za svoje analogno ja, ono od krvi i mesa.