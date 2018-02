Facebook je postao društvena mreža starijih

Facebook su u nebesa digli klinci, nemojmo se zavaravati - brzina komunikacije i razmjene informacija privukla je one kojima klasični forumi i chatovi bili nedostatni... no, i to se mijenja. Naime, na društvenoj mreži Marka Zuckerberga je sve više osoba starijih od 55 godina, a sve manje tinejdžera.

Predviđa se da će tijekom 2018. godine 700 tisuća mladih Britanaca otići s društvene mreže Facebook. Do te je brojke došlo istraživanje tvrtke eMarketera koje procjenjuje da će do kraja 2018. u Velikoj Britaniji Facebook koristiti 4,5 milijuna osoba starih između 12 i 17 godina, te 4,5 milijuna osoba starih između 18 i 24 godine, odnosno 700 tisuća manje nego prethodne godine, piše Guardian.

Trend u kojem mlađi korisnici okreću leđa Facebooku prisutan je već godinama. Njima su mnogo interesantiniji Snapchat i Instagram kojeg je Facebook kupio 2012. godine. Snapchat je primjerice u posljednje tri godine povećao broj korisnika za čak 43 posto.

Facebook je ove godine proslavio 14. rođendan i baš kako on stari, stare i njegovi korisnici. Očekuje se da će samo ove godine broj korisnika starijih od 55 godina porasti za 500 tisuća, pa će tako broj korisnika starosti između 55 i 65 godina porasti na 6,4 milijuna.

Za to postoji i razlog. Naime, starija populacija općenito kasni što se tiče tehnoloških trendova, a većinom se priključuju Facebooku kako bi mogli biti u stalnom kontaktu sa svojom djecom i unucima.

No, unatoč navedenim brojkama Facebook i dalje najpopularnija društvena mreža u Velikoj Britaniji koju redovno posjećuje 32,6 milijuna korisnika.