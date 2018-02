False Heads pobjednici su britanskog natječaja za nastup na INmusic festivalu

Brojni perspektivni britanski autorski sastavi sudjelovali su u natječaju s ciljem svoje međunarodne afirmacije putem INmusic festivala - uskoro će svoju priliku za afirmaciju dobiti i autorski sastavi iz Hrvatske i Slovenije za koje će biti raspisani posebni natječaji.

Northern Exposure INmusic natječaj nastavak je višegodišnje suradnje INmusic festivala i britanskih partnera EuFest i Northern Exposure, prethodnih godina poznatog pod projektnim imenom All About The Music, u protekloj godini je proširio svoj utjecaj na britanskoj sceni mladih obećavajućih bendova uz pojačanje novih partnera - produkcijskog studija i kluba Pirate Studios i organizacije Musicians Against Homelessness.

I ove godine, glavna nagrada natječaja, ujedno i glavna motivacija za prijavu mnogim britanskim glazbenim nadama, je upravo nastup na glavnoj pozornici INmusic festivala i međunarodna vidljivost koju britanski perspektivni sastavi ostvaruju nastupom rame uz rame s nekim od najcjenjenijih glazbenih velikana današnjice.

Na novu generaciju natječaja za mlade britanske bendove Northern Exposure INmusic u studenom prijavilo se preko 150 ambicioznih bendova iz svih krajeva Ujedinjenog Kraljevstva, dok je stručni žiri partnera odabrao finalnih šest sastava za sučeljavanje na finalnoj večeri održanoj 12. veljače u Pirate Studios klubu u Manchesteru. Na uzbudljivoj završnici nastupili su Hands of Gretel iz Sheffielda, Himalayas iz Cardiffa, The Receivers iz Yorka, Deep City Diver iz Stoke On Trent, The Americas iz West Midlandsa te False Heads iz Londona.

Stručni žiri u sastavu: George Holmes, promotor i menadžer projekta This Feeling, vodećeg britanskog promotora za sastave u proboju na scenu, Stella Grundy, glazbenica, pjevačica i kazališna glumica te Aaron Keith Stewart glazbenik i osnivač agencije za glazbeni menadžment Paradise Hill Productions; u oštroj konkurenciji šest odličnih i obećavajućih mladih nada britanske rock scene odabrao je kao pobjednike londonski trio False Heads.

Energični nastupi i specifičan „post-milenijski grunge" zvuk već je osigurao impresivnu reputaciju londonskom trojcu koji svoje viđenje modernog rock zvuka donosi i na glavnu pozornicu ovogodišnjeg INmusic festivala. Uz već tradicionalni britanski natječaj za perspektivne bendove, iz organizacije INmusic festivala najavljuju i slične natječaje u Sloveniji i Hrvatskoj koji će i najperspektivnijem hrvatskim i slovenskim sastavima pružiti priliku da se predstave u sklopu impresivnog međunarodnog glazbenog programa INmusic festivala #13.

INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2018. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

Vrhunski glazbeni program INmusica #13 na jarunske otoke ove godine donosi nastupe Queens Of The Stone Age, Nicka Cavea & The Bad Seedsa, Alice in Chains, Davida Byrnea, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Frank Carter & The Rattlesnakes, Reykjavíkurdætur i mnoge druge.

Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 399 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb).

Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 399 kuna (+troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).