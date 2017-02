Fantastični Šveđani spremaju tulum u Tvornici 15. veljače

Movits! - mediji ih nazivaju megatalentiranim hip-hop swing jazz bendom, a veliko ime na domaćem terenu i švedsko glazbeno čudo, sigurno osvaja svijet. U prilog tome ide i činjenica da europska turneja, u sklopu koje dolaze u Hrvatsku, samo u veljači broji petnaest nastupa u Njemačkoj, Nizozemskoj, Švicarskoj, Austriji, Slovačkoj i Češkoj.



Movits Tour Announcement

Uz sjajan prvijenac koji ih je lansirao na prva mjesta u Švedskoj, nastup na američkoj televiziji koji im je otvorio nova vrata, Movits! dostavljaju svoju zaraznu energiju u sve dijelove svijeta i s mješavinom jazza, swinga i hip-hopa brišu jezične barijere. Movits! publiku tjera na skakanje i ples pred pozornicom sa svojom kreativnom mješavinom žanrova, te čine da pjevate na glas pjesme koje ne razumijete.

Movits Live

Bend je daleko dogurao od malog mjesta Luleå u najsjevernijem dijelu Švedske gdje su braća Johan (glavni vokal i autor pjesama) i Anders (DJ i producent) počeli stvarati. Crpeći inspiraciju iz perkusija kao i ere swinga, počeli su raditi na prvom albumu, kojeg su s deset glazbenika snimali tri godine. Prvi pravi zapamćeni singl s istoimenog debitantskog albuma je "Äppelknyckarjazz" koji je završio na 13. mjestu najemitiranijih singlova nacionalnog švedskog radija, a bend je počeo svirati po velikim dvoranama po cijeloj Skandinaviji.



Movits - "Äppelknyckarjazz"

Pravo iznenađenje je označio poziv na nastup u SAD-u na talk showu "The Colbert Report" na kojem su nastupili usporkos jezičnoj barijeri. Nakon toga se njihov prvijenac našao na vrhu iTunes i Amazon ljestvica. Nakon američkog uspjeha Movits! 2010. kreću na turneju po cijeloj zemlji gdje rasprodaju veće gradove. Iste godine bend je nastupao po cijeloj Europi, uz turneje po Engleskoj, uključujući sedam nastupa na Glastonburyju, Movits! sviraju i u Mađarskoj, Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Slovačkoj, Makedoniji, pa čak i Šangaju.



Movits - "Sammy Davis Jr."

Drugi album "Out Of My Head" iz 2011. označio je povratak hip-hop korijenima, uz elemente jazza i swinga i hit singl "Sammy Davis Jr". "Head Amongst The Clouds" je treći album iz 2013. s do sada najvećim hitom "Limousin" koji broji više od 10 milijuna Spotify preslušavanja, a "They tried to bury us, they did not know we were seeds" je četvrti album iz 2015. na kojem su Movits! odrješitiji u tekstovima.

Movits - "Dansa i Regnet"

Svaki njihov nastup nosi ogromne količine energije, te izgleda kao da je uz Movits! veliki plesni podij cijelo vrijeme na turneji, a to možete doživjeti u Tvornici kulture.

Ulaznice

Ulaznice su u pretprodaji 35 kn, a na dan koncerta 50 kn.

Službena prodajna mjesta:

Tvornica kulture, Ljudevita Posavskog 1

Aquarius CD shop, Varšavska 13, Zagreb

Dirty Old Shop, Tratinska 18, Zagreb

www.entrio.hr

Organizator koncerta je Tvornica kulture.