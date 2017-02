Fatboy Slim i Paul Kalkbrenner dolaze na Sea Star Festival

Festivalskom tsunamiju na kojem su sredinom prosinca uz EXIT pristigli The Prodigy, Dubioza Kolektiv i Urban & 4 sada se pridružuje novi, još veći val izvođača koji predvode vodeće svjetske glazbene zvijezde elektronske scene i regionalni heroji.

Dobitnik Grammyja, tri BRIT i čak 10 MTV nagrada, legendarni šoumen Fatboy Slim vraća se u Stella Maris poslije točno sedam godina od antologijskog nastupa koji se i danas prepričava! Na Sea Star Fatboy dolazi kao jedan od glavnih izvođača vodećih svjetskih festivala poput Glastonburya, Tomorrowlanda i naravno Exita.

Headlinersku liniju proširit će lider njemačke i svjetske elektronske scene Paul Kalkbrenner, poznat po stadionskim spektaklima pred desetinama tisuća ljudi. Jedan od njegovih posljednjih nastupa ušao je u povijest, kada je u sklopu ceremonije obilježavanja 25 godina pada Berlinskog zida nastupio pred pola milijuna ljudi, čime je postavljen rekord koji će još dugo biti nedostižan i najvećim bendovima današnjice.

Na Sea Star iz Londona stiže diljem planete proslavljeni dubstep-rock sastav Modestep koji će prvi put u regiji nastupiti u punom LIVE izdanju, a furiozni kvartet novih hedlajnera zaokružiće i čuveni australski bass-rock bend Pendulum u specijalnom DJ izdanju sa kojim su priredili neke od najvećih EXIT tuluma u povijesti!

Poznati su i prvi potvrđeni izvođači iz grupe najtraženijih u regiji, a čine ih Elemental, Bad Copy, Brkovi, Artan Lili, Jonathan, High5 & Kukus, Kiša metaka, Krankšvester, Matter i Sassja!





Fatboy Slim svoj je prvi nastup u Hrvatskoj započeo 28. svibnja 2010. u rasprodanom Stella Marisu, a idući će privesti kraju upravo 28. svibnja 2017, na istom mjestu i pred još krcatijim auditorijem! Sedmu obljetnicu proslavit će uz svoju ultimativnu krilaticu "Eat, Sleep, Rave, Repeat", ali i uz druge hitove kao što su "The Rockafeller Skank", "Right Here, Right Now" i brojni drugi. Njegova glazba uspjela je ući u sve pore pop kulture, a nakon više od tri desetljeća karijere, Norman Cook i dalje čvrsto drži headline pozicije najvećih festivala, i bez razlike privlači publiku sa EDM spektra kao i fanove underground festivala poput prošlogodišnjeg Sonara ili ovogodišnjeg Melta! Istinska karizma i neiscrpna, superpozitivna energija, nedavno se mogla vidjeti i u specijalnom izdanju Boiler Rooma, a gdje drugo nego u njegovom rodnom Brighton Beachu, mjestu na kojem je svojvremeno nastupio pred četvrt milijuna fanova, postavivši vječni rekord za tulum na plaži!

Berlinera Paula Kalkbrennera fanovi obožavaju jer je i poslije sedam studijskih albuma i preko dva milijuna fanova na Facebooku, ostao neviđeno pozitivan lik, sa obje noge na zemlji! Veliki hit "Sky & Sand" na njemačkim top listama zadržao se rekordnih 129 tjedana, a film "Berlin Calling", u kojem igra glavnu ulogu u berlinskom kinu Central prikazivao se dotad nedoživljenih 145 tjedana! Prije dvije godine potpisao je za Sony i dobio puni pristup njihovom beskrajnom katalogu. Odmah je premijerno semplirao "White Rabbit" grupe Jefferson Airplane, dok je njegov remiks "You Want It Darker" s poslednjeg albuma Leonarda Cohena, dobio najviše ocjene rok kritičara. Mnogim njegovim kolegama se zavrti u glavi na spomen njegovih nevjerojatnih 125.000 prodanih ulaznica, a savezna njemačka vlada ga je 2014. pozvala da nastupi kod Brandenburških vrata u sklopu ceremonije obilježavanja 25 godina pada Berlinskog zida. Na Kalkbrennerovom nastupu se tog dana okupilo pola milijuna posjetitelja čime je postavljen rekord na elektronskoj sceni koji će još dugo biti nedostižan i najvećim bendovima današnjice. Fanovi, spremite mu nogometni dres, jer on ih prosto obožava!

Fantastični britanska trojka Modestep osvojila je svijet izvedbom dubstepa kojeg kombiniraju s drum'n'bassom, rockom i grimeom. Album "London Road" iz 2015. zabilježen je kao jedan od najvažnijih otočkih bass izdanja proteklih godina. U Umag donose frenetičan živi nastup s kojim su prošli najveće svijetske festivalske pozornice, od Coachelle, Glastonburyja i Rock Am Ringa do, dakako, Exitovog Maina osvojenog još prošlog srpnja. Elektronski ratnici Pendulum zgrabili su svijet šireći granice žanrova, od drum'n'bassa preko pumpajućeg housea do electro rocka! Članovi benda stavili su 2013. Pendulum u mirovanje da bi se posvetili novim projektima među kojima je i poznati Knife Party, ali su konstantni upiti fanova rezultirali povratničkom turnejom i albumom u 2017. godini! Na Sea Star dolaze u furioznom DJ formatu, što je idealan izbor za umaški festival, jer je jedino tako moguće doživjeti pravu energiju koja je prštala na dva Exita, a koja je usporediva jedino s eksplozijom koju The Prodigy redovito isporučuju na Exitovim događajima. Nije stoga niti čudo da upravo Australci potpisuju najpoznatiji Prodigy remix, onaj za "Voodoo People" iz 2005. godine!

Druga najveća pozornica festivala, impresivna Nautilus Arena smještena unutar centralnog ATP stadiona donijet će najuzbudljivija nova i ponešto iskusnija imena naše regije kao što su zagrebački sastav Elemental, turbo wellnes mašina Brkovi, riječki indie-rokeri Jonathan, lideri beogradskog novog talasa Artan Lili, kamnički hip-hop trio Matter, nezadrživa tuzlanska reperica Sassja, slavonski dvojac Krankšvester, splitska Kiša metaka, zagrebački reperi High5 i Kuku$, te lucidni i super-popularni beogradski hip-hop trio Bad Copy!

Ulaznice za Sea Star po aktualnim cijenama samo do 28. veljače!

Zbog ogromnog interesa, aktualne "poklon" cijene festivalskih ulaznica od 229 kn, što je 50% od finalnog iznosa, odnosno 749 kn za VIP Gold, varijedit će najkasnije do 28. veljače, a prodaju se u sistemima Ticketshop.hr i Entrio.

Sea Star nudi i dvije vrste kamp smještaja, Premium i Premium Plus, obje sa 4 zvjezdice, uz priključke za struju, pitku vodu, tuševe, toalete, i sve to na samo 100 metara od festivala i mora! Kamp će biti u funkciji od 24. do 29. svibnja s cijenama od 28,00 do 33,00 Eura.

Posjetitelji mogu rezervirati i smještaj u hotelima Sol Aurora i Sol Umag, Melia Istrian vilama, te Sol Amfora, Sol Stella, Sol Katoro i Polynesia apartmanima. Svi su u krugu od 100 metara do najviše 1km od festivala, što Sea Star čini jedinstevnim u Hrvatskoj.

Raznovrsnom smještaju dodan je i prijevoz autobusima iz svih većih hrvatskih gradova, kao i paketi koji objedinjuju ulaznicu, smještaj i prijevoz.

Više informacija o paketima može se pronaći na siteu www.exittrip.org.