Feravino Classic rose 2017.

Kad su u pitanju crne sorte iz kontinentalnog dijela Hrvatske, Dalmatinci su bili poprilično sumnjičavi. Navikli na snažne plavce, vrlo su rijetko davali priliku drugim sortama, a svoje su stavove bili spremni braniti do zadnje kapi vina.

No, vremena su se promijenila, pri odabiru vina presudnu ulogu imaju žene, a upravo su Dalmatinke - i to one koje se itekako razumiju u vina, odlučivale o najboljim roseima. Naime, splitski ogranak WOW-ica na sajmu GAST među ponuđenim hrvatskim roseima odabrao je najbolje, a u top tri ušao je Classic rose 2017. Feravina.

Nastao je od zweigelta, sorte koja u Feričancima daje izvrsne rezultate. Gdje god se pojavi, osvaja srca žena, ali i muškaraca koji znaju što je pravi rose. Oduševljava svježinom bijelih i snagom crnih vina. Za razliku od suhog Rosea iz linije Dika - još jednog odličnog vina iz podruma Feravina, Classic rose je polusuho vino s nešto više šećera i manjim ukupnim kiselinama.

Nježno je ružičaste boje, zanimljiv je i jedinstven u okusu i strukturi. Ugodnih je alkohola i mirisa zrelih jagoda. Idealno se sljubljuje s hladnim predjelima, salatama, ali i jelima od bijelog mesa, umacima i morskim specijalitetima. Nećete pogriješiti odaberete li ga za piće dobrodošlice ili kao dar dragoj osobi.

Želite li se opustiti nakon napornog dana i uživati u prvim znacima proljeća, natočite si čašu i prepustite se svakom gutljaju. U društvu ili sami, svejedno je kad je dobro vino u pitanju.