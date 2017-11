Fernando Alonso i Logitech najavili FA Racing G2 Logitech G

Fernando Alonso, svjetski prvak Formule 1, Logitech G globalni lider za gaming periferiju i G2 Esports, vodeći svjetski esports tim, najavili su novi, elitni tim - FA Racing G2 Logitech G. Tim će sudjelovati u različitim igrama, na konzolama i PC platformama kao i na svim aktualnim natjecanjima.

Profesionalni timovi od ključne su važnosti za održavanje izvanrednog rasta esporta posebno u simulacijskim natjecanjima. Kroz ovu suradnju FA Racing, G2 Esports i Logitech G postaju prvi trkaći tim čiji je partner prvak Formule 1 s ciljem stvaranja tima kojem će težiti svi zaljubljenici u trkaće simulacije. Tim je sa zadovoljstvom potvrdio da se finalist ovogodišnjeg F1 esporta prvenstva, Cem Bolukbasi koje se tijekom ovog mjeseca održava u Abu Dhabiju, već prijavio.

"Svaki vozač Formule 1 je gamer u dubini duše", rekao je Fernando Alonso. "Natjecanje na virtualnoj razini otvara ogromne mogućnosti za mlade vozače koji inače ne bi imali priliku biti dio tog svijeta. Po prvi puta, fanovi više nisu samo gledatelji, već mogu sudjelovati u igri i postati pravi trkači u simulacijama vožnje u mom timu. Nisam mogao niti zamisliti bolje partnere od G2 Esports i Logitech G i jedva čekam da krenemo! "

"Logitech G je odigrao važnu ulogu u razvoju esporta od 1997.", izjavio je Kristian Tear, voditelj EMEA regije Logitecha. "Uzbuđeni zbog ovog partnerstva s G2 Esport-om i Fernandom Alonsom i veselimo se zajedničkom radu na izgradnji novih programa vožnje i najboljoj opremi za profesionalne utrke".

G2 Esports CEO, Carlos 'ocelote' Rodriguez izjavio je: "Kombinirajući moje dvije strasti, esport i motorsport u formu elitnog tima na čelu s dvostrukim prvakom Formule 1, ostvarenje je mog dječačkog sna. Ovo partnerstvo podiže natjecateljski dio utrke na višu razinu i ponosan sam što sam bio vođa ove inicijative."

O Fernandu Alonsu

Pomicanje granica i postizanje nemogućeg ono je što najbolje opisuje Fernana Alonsa. Kao strastveni kartingaš u mladosti, 1996. godine na najbolji način demonstrirao je svoju ambiciju i vještinu te postao svjetski prvak u kartingu. Njegov talent ubrzo je uočen te započinje dugogodišnji suradnju s Formulom 1. U rujnu 2005. godine 24-godišnji Fernando osvojio je naslov prvaka Svjetskog prvenstva u Formuli 1 te tako postao najmlađi nositelj naslova u to vrijeme i to dvije godine za redom. Trenutačno, Fernando nastupa za McLaren-Hondu. Jedini je španjolski vozač koji je osvojio Grand Prix Formule 1 te je šesti vozač s najvećim brojem Grand Prix pobjeda, odnosno njih 32.

Čini se da je ovo godina novih početaka za Fernanda Alonsa. U svibnju je debitirao u Indianapolisu 500 osvojivši nagradu Rookie of the Year. Nedugo zatim, predstavio je svoju novu modnu marku KIMOA, koja će biti zastupljena u timu FA Racing G2 Logitech G.

Logitech G info

Logitech G, brand Logitech Internationala, globalni je lider gaming periferije za PC i konzole. Logitech G osigurava gamerima svih razina vrhunske tipkovnice, miševe, slušalice, podloge za miševe i proizvode za simulaciju kao što su volani i kontroleri - putem inovativnog dizajna, napredne tehnologije i duboke strasti za gaming. Tvrtka je osnovana 1981. sa sjedištem u Lausanni u Švicarskoj. Logitech International je švicarska javna kompanija trgovana na SIX Swiss Exchange (LOGN) i Nasdaq Global Select Market (Logi) tržištima. Više o tvrtki Logitech G pronađite www.LogitechG.com, the company blog or @LogitechG.

G2 Esports info

G2 Esports je glavni svjetski Esports klub koji predstavlja neke od najboljih konkurentnih igrača širom svijeta. G2 Esports osnovao je 2013. godine Carlos 'ocelote' Rodriguez, bivša zvijezda League of Legends. Stvorena je sa željom da unese inovacije u esport timski menadžment i poslovanje, uz zadržavanje temeljnih vrijednosti integriteta i profesionalizma. Trenutno G2 Esports zastupa 12 ekipa preko najvećih esports naslova, uključujući League of Legends, CS: GO, Hearthstone, Rocket League, PlayerUnknown's Battlegrounds, Vainglory, Paladins, Smash Bros. Melee i novo momčad Sim Racing.

Unatoč tome što smo prilično mlada organizacija, postigli smo izuzetan uspjeh na natjecanjima, nadmašivši druge esports klubove: