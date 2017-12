Film & TV Superkviz u Metropolisu 7. siječnja

Nova godina, novi projekti! 2018. smo odlučili započeti s jednom sasvim novom vrstom kviza. U nedjelju, 7. siječnja, s početkom u 19 sati u zagrebačkom klubu Metropolis odigrat ćemo naš prvi u povijesti Film & TV Superkviz!

Nakon četiri godine organiziranja Velikog filmskog kviza, odlučili smo promijeniti format. Film & TV Superkviz! zabavan je, opušten kviz kojem multimedijska i zaigrana pitanja omogućuju da bude zanimljiv i dinamičan.

Što se tiče znanja koje ispituje, kviz će postići balans između naširoko poznatih filmsko-televizijskih klasika (Prohujalo s vihorom, 12 gnjevnih ljudi, Teksaški masakr motornom pilom... Seinfeld, MASH, Žica...) i novijih kvalitetnih i zabavnih projekata (Čuvari galaksije, Osvetnici, The Punisher, Rick & Morty...).

Film & TV Superkviz! natjecateljima će ponuditi presjek općeg poznavanja svijeta filma i televizije upotpunjen, dakako, ponekom trivijom i meksičkom sapunicom za razonodu.

Film & TV Superkviz! trajat će otprilike dva sata, a sastojat će se od osam kategorija: Uvod u anatomiju (uvodnih 20 pitanja iz svih mogućih područja filmsko-televizijske kulture i zabave), Plava ili crvena tableta (deset tvrdnji čiju ćete istinitost morati procijeniti), Parkovi i rekreacija (četiri ponuđene teme, biraju se dvije), Dr. Who (igra asocijacija), Genijalni um (slikovna zagonetka), Tajna u njihovim očima (jedna tematska, uvijek tajna kategorija), Tračerica(prepoznavanje filmskih ili televizijskih likova po jednom stiliziranom opisu), Izgubljeni u prijevodu (analiza troslojnih audiovizualnih zapisa) i Igra prijestolja(brzopotezno finale).

Svaka ekipa može se sastojati od minimalno dvije i maksimalno četiri osobe. Sudjelovanje se naplaćuje 20 kuna po članu ekipe. Iako znamo da se igra za vječnu slavu i hvalisanje među prijateljima, za sudionike Film & TV Superkviza! pripremili smo bogat nagradni fond zahvaljujući našem generalnom pokrovitelju Staropramenu i cijelom nizu vrhunskih sponzora poput restorana The Red Apple Pub i California Burrito, Room Escapea by Fox in a Box, Blitz Cinestara,kreperije Le Mika, Miss Donuta, Tehničkog muzeja Nikola Tesla, a vjerojatno ćemo bombastično najaviti i još pokojeg sponzora u danima koji slijede. Zbog ograničenog broja mjesta, svoje ekipe prijavite još jučer putem sljedećeg linka:

ŽELIM PRIJAVITI EKIPU NA FILM & TV SUPERKVIZ!

Vidimo se u nedjelju, 7. siječnja na velikoj proslavi filmsko-televizijskog znanja