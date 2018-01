Filmske mutacije XI od nedjelje u kinu Europa

U fokusu jedanaestog izdanja Filmskih mutacija: festivala nevidljivog filma, pod naslovom REFLEKSIJE ZA BUDUĆNOST dvosmjerna je refleksija autorskih politika Montea Hellmana i Víctora Ericea te u pohvalu Hellmanovim iznenadnim filmskim linijama bijega, neočekivano skretanje u nepoznati nam arhiv albanskog filma.

Nakon dvodnevnog programa u riječkom Art-kinu Croatia i zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti, od 21. do 24. siječnja "mutiramo" u kinu Europa gdje ćemo gledati umjetnički iznimno vrijedan, cjeloviti filmski opus Víctora Ericea (remek-djela 'Duh košnice , Jug i 'Sunce dunje) uz prisutstvo autora. Prikazujemo i šest filmova Montea Hellmana uz kustosku i filmološku podršku Brada Stevensa te filmskog estetičara i glazbenika Charlesa Bossona. Brad Stevens, autor briljantne knjige o Hellmanovu radu, održat će predavanje Film marginalnosti prije prikazivanja kultnog filma Dvostruki asfalt (1971.). Između ostalog gledat ćemo Hellmanove rane dekonstrukcije vesterna u autorskoj suradnji s Jackom Nickolsonom Jahanje kroz uragan i Pucnjavu . Izdvajamo i hrvatsku premijeru njegova posljednjeg remek-djela Cesta za nigdje (2010.) koje je prikazano na 67. Venecijanskoj Mostri gdje je Monte Hellman osvojio posebnog Zlatnog lava za životno djelo, a nagradu mu je uručio njegov veliki obožavatelj Quentin Tarantino. U programu Slike opsade: Albanski zaboravljeni film gledat ćemo probrane klasike albanske kinematografije. Prvi je na redu dječji film Tomka i njegovi prijatelji u kojem je redateljica Xhanfize Keko usprkos strogoj cenzuri uspjela izraziti intimne preokupacije koje ne nalazimo u radovima njezinih muških suvremenika. Tomka i njegovi prijatelji dočarava njezinu iznimnu sposobnost da izvuče prirodne izvedbe od svojih mladih glumaca, a radnja filma prati grupu dječaka koji se osvećuju njemačkim okupatorima jer su pretvorili njihovo nogometno igralište u vojni logor.

Između projekcija odvijat će se razgovori s Víctorom Ericeom, filmašima i arhivistima Iris Elezi i Thomasom Logorecijem te Fatmirom Koçijem, filmolozima Bradom Stevensom i Charlesom Bossonom te domaćim filmolozima koje će moderirati Tanja Vrvilo. Vrijedi napomenuti kako će se Victor Erice održati i masterclass na Akademiji dramske umjetnosti u srijedu 24. siječnja u 15 sati.

Posebno najavljujemo filmski projekt Naomi Kawase '3.11 A Sense of Home FIlms nastao nakon prirodne i nuklearne katastrofe 11. ožujka 2011. u japanskoj regiji Tohoku i Fukushimi, a koji čine filmovi u trajanju tri minute i jedanaest sekundi povezavši osjećajem doma furusato dvadeset i jednog autora i autoricu. Ovim radom filmske umjetničke zajednice 24. siječnja u 22:30 h u kinu Europa zatvaramo jedanaesto izdanje Filmskih mutacija.

RASPORED | SCHEDULE



21. - 24. 01. 2018.

Kino Europa

Iris Elezi & Thomas Logoreci

ALBANIA'S MOTION PICTURE POSTER ART | ALBANSKA UMJETNOST FILMSKIH PLAKATA

izložba | exhibition



NEDJELJA | SUNDAY 21. 01. 2018.

KINO EUROPA, ZAGREB



16:00

KINO BIBIJADA



Slike opsade: Albanski zaboravljeni film | Images from the Siege: Albania's Forgotten Cinema

UVOD | INTRO: Iris Elezi, Thomas Logoreci, Tanja Vrvilo



Tomka i njegovi prijatelji | Tomka dhe shokët e tij | Tomka and his Friends, Xhanfise Keko, 1977., 35-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 74 min.



18:00



MONTE HELLMAN Film marginalnosti | A Cinema of Marginality

UVOD | INTRO: Brad Stevens, Charles Bosson



People Have the Power, iz omnibusa | from the omnibus 3.11 A SENSE OF HOME FILMS, Steven Sebring, Patti Smith (vocal), 2011., digital video, c/b, zvuk | b/w, sound, 3.11 min.



Krupni plan: Redatelj Monte Hellman odabire dva omiljena filmska trenutka: Treći čovjek i Mjesto pod suncem | Close-up: The Director Monte Hellman Discusses Two Favourite Moments in Cinema. The Third Man and A Place in The Sun, BBC, 1995., digital video, boja, zvuk | colour, sound, 6 min.



Pucnjava | The Shooting, Monte Hellman, 1966., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 82 min.



20:00



OTVORENJE | OPENING: Víctor Erice, Tomislav Brlek, Tanja Vrvilo



Krupni plan: Redatelj Monte Hellman odabire omiljeni filmski trenutak: Duh košnice | Close-up: The Director Monte Hellman Chooses a Favourite Moment in Cinema. The Spirit of The Beehive, BBC, 1995., digital video, boja, zvuk | colour, sound, 7 min.



Ana, tri minute | Ana, tres minutos | Ana, three minutes, iz omnibusa | from the omnibus 3.11 A SENSE OF HOME FILMS, Víctor Erice, 2011., digital video, boja, zvuk | colour, sound, 3.11 min.



Duh košnice | El espíritu de la colmena | The Spirit of the Beehive, Víctor Erice, 1973., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 99 min.





22:00



MONTE HELLMAN Film marginalnosti | A Cinema of Marginality

UVOD | INTRO: Brad Stevens, Charles Bosson



Monsoon, iz omnibusa | from the omnibus 3.11 A SENSE OF HOME FILMS, Apichatpong Weerasethakul, 2011., digital video, boja, zvuk | colour, sound, 3.11 min.



Jahanje kroz uragan | Ride in the Whirlwind, Monte Hellman, 1966., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 82 min.



PONEDJELJAK | MONDAY 22. 01. 2018.

KINO EUROPA, ZAGREB



16:00



Slike opsade: Albanski zaboravljeni film | Images from the Siege: Albania's Forgotten Cinema

UVOD | INTRO: Iris Elezi & Thomas Logoreci



Patrijarh | Kapedani | The Patriarch, Muharrem Fejzo & Fehmi Oshafi, 1972., 35-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 95 min.



18:00



UVOD | INTRO with Víctor Erice



Životna linija | Alumbramiento | Lifeline, iz omnibusa Deset minuta stariji: Truba | from the omnibus Ten Minutes Older: The Trumpet, Víctor Erice, 2002., digital video, boja, zvuk | colour, sound, 13 min.



Jug | El sur | The South, Víctor Erice, 1983., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 95 min.



20:00



PREDAVANJE | LECTURE

Brad Stevens: MONTE HELLMAN Film marginalnosti | A Cinema of Marginality,

Dvostruki asfalt | Two-Lane Blacktop, Monte Hellman, 1971., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 102 min.



22:30



MONTE HELLMAN Film marginalnosti | A Cinema of Marginality

UVOD | INTRO: Brad Stevens, Charles Bosson



Inside the Coppola Personality, Monte Hellman, 1981., digital video, boja, zvuk | colour, sound, 7 min.



Borac pijetlovima | Cockfighter, Monte Hellman, 1974., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 83 min.





UTORAK | TUESDAY 23. 01. 2018.

KINO EUROPA, ZAGREB







16:00



Slike opsade: Albanski zaboravljeni film | Images from the Siege: Albania's Forgotten Cinema

UVOD | INTRO: Iris Elezi & Thomas Logoreci



Bijele ceste | Rrugë të bardha | White Paths, Viktor Gjika, 1974., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 81 min.



18:00



Slike opsade: Albanski zaboravljeni film | Images from the Siege: Albania's Forgotten Cinema

UVOD | INTRO: Iris Elezi & Thomas Logoreci



Zemlja orlova | The Land of Eagles, Fatmir Koçi, producentica | producer Donika Bardha 2007., 35-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 79 min.





20:00

UVOD | INTRO with Víctor Erice

untitled, iz omnibusa | from the omnibus 3.11 A SENSE OF HOME FILMS, Jonas Mekas, 2011., digital video, boja, zvuk | colour, sound, 3.11 min.



Sunce dunje | El sol del membrillo | The Quince Tree Sun, Dream of Light, Víctor Erice, 1992., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 134 min.



22:30



MONTE HELLMAN Film marginalnosti | A Cinema of Marginality

UVOD | INTRO: Brad Stevens, Charles Bosson

Iguana, Monte Hellman, 1988., digital video, boja, zvuk | colour, sound, 101 min.







SRIJEDA 24. 01. 2018.

KINO EUROPA, ZAGREB





15:00 - 17:30



AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

ACADEMY OF DRAMATIC ART UNIVERSITY OF ZAGREB



MASTERCLASS: VÍCTOR ERICE



18:00



Slike opsade: Albanski zaboravljeni film | Images from the Siege: Albania's Forgotten Cinema

RAZGOVOR | CONVERSATION: Fatmir Koçi, Iris Elezi, Thomas Logoreci



Rijeka koja ne umire (Balada metaka) | Lumi që nuk shteron | River that Never Dies (Ballade Through Bullets), Fatmir Koçi & Flamur Koçi, 1989., 35-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 42 min.

Nevjesta i policijski sat | Nusja dhe shtetrrethimi | The Bride and The Curfew, Ibrahim Muçaj & Kristaq Mitro, 1978., 35-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 54 min.



20:00



Monte Hellman: Film marginalnosti | A Cinema of Marginality

UVOD | INTRO: Brad Stevens, Charles Bosson



Stanleyjeva djevojka | Stanley's Girlfriend, Monte Hellman, 2006., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 28 min.



Cesta za nigdje | Road to Nowhere, Monte Hellman, 2010., digital video, boja, zvuk | colour, sound, 121 min.



22:30



3.11 A SENSE OF HOME FILMS, Kolektivni projekt | Collective project by Naomi Kawase, 2011., film+video, c/b boja, zvuk | b/w colour, sound, 75 min.