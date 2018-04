Foto-prepoznavanje oglasa Njuskala je najbolja tech inovacija

Njuškalo je dobilo nagradu u kategoriji Best tech & innovation na prestižnom natjecanju Mixx na Danima komunikacija i to za svoju inovaciju foto-prepoznavanja oglasa. Radi se o jedinstvenoj primjeni umjetne inteligencije (computer vision) u mobilnim aplikacijama jer ona doslovno prepoznaje predmete s fotografije te ih svrstava u odgovarajuću kategoriju oglasa. Profesionalci iz svih segmenata digitalne industrije u žiriju natjecanja Mixx prepoznali su liderstvo Njuškalove platforme u inovativnom osmišljavanju tehnologije i njezine primjene. To je prva takva primjena tehnologije na globalnom tržištu oglasnika koja korisnicima donosi znatno bržu i jednostavniju predaju oglasa. Foto-prepoznavanje je dio postojeće Njuškalove aplikacije za predaju oglasa na mobilnim uređajima.

Više od 1400 kategorija na Njuškalu korisnicima može ponekad biti izazov prilikom predaje oglasa. Njuškalov je cilj stoga bio ubrzati i točno smjestiti oglas u pripadajuću kategoriju uz pomoć umjetne inteligencije koja odmah prepoznaje predmet fotografiran kroz Njuškalo aplikaciju.

Kako je ta funkcionalnost odnedavno dostupna svim korisnicima Njuškala, interne analize su pokazale da je vrijeme predaje oglasa sada brže za 70 posto na Android i iOS platformama. Naime, neuronske mreže Njuškala u pedesetak milisekundi pronalaze pravu kategoriju za oglas na osnovu fotografije predmeta, odnosno točnost prepoznavanja je 86,5 posto pri čemu je čak 72,75 posto oglasa automatski smješteno u ispravnu krajnju kategoriju. Zahvaljujući toj inovaciji, Njuškalo je svojim korisnicima prosječno smanjio odabir krajnje kategorije za 2,7 klika.

Uvijek je lijepo kada te prepoznaju kolege i u domaćem okruženju, s obzirom da smo već dobili svjetska priznanja za primjenu najnovijih tehnologija u našem poslovanju. Za sve to je zaslužna Njuškalova dominantna tržišna pozicija jer nam je omogućila još jednu potvrdu da smo digitalni lider u inovacijama u Hrvatskoj. Naime, više milijuna predanih oglasa na našoj platformi iskoristili smo kao bazu na osnovu koje umjetna inteligencija uči i smješta nove oglase u odgovarajuće Njuškalove kategorije. Njuškalo je prvi i jedini oglasnik s takvom uslugom na svijetu - ističe Sanda Soptija Šiljak, glavna izvršna direktorica Njuškala. Dodaje da je iznimno ponosna na kolege koji su trendove umjetne inteligencije i Big Date uklopili u poslovanje Njuškala pri čemu su vrhunsku tehnologiju predstavili kao još jedan kvalitetan dodatak postojećim funkcionalnostima. Za razvoj i implementaciju zaslužni su Njuškalov interni tim iz odjela Product developmenta, članovi Styria Data Science tima te tvrtki Trikoder i Undabot.

Nagrada na domaćim Danima komunikacija jedno je u nizu priznanja koje je Njuškalov tim već dobio za foto-prepoznavanje oglasa i to na globalnom nivou, a uskoro će njihov rad ponovno procjenjivati međunarodni žiri. Naime, u finalu su s najinovativnijih proizvodom u kategoriji Innovation Award koju dodjeljuje International Classified Marketplace Association (ICMA).