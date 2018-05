Franck upozorava na nepravilnosti oko nagodbe u slučaju Agrokor

Franck je neugodno iznenađen tijekom i sadržajem današnje konferencije i objavljene izjave članova Privremenog vjerovničkog vijeća za medije koju su održali izvanredni povjerenik Vlade RH i nekoliko predstavnika vjerovnika. Potpuno je nejasno u kojem je svojstvu na konferenciji sudjelovala predstavnica VTB banke te tko je i kada ovlastio predstavnika fonda Knighthead Capital da govori u ime „svih kreditora".

Moramo još jednom podsjetiti sve vjerovnike Agrokora i cjelokupnu javnost de je Franck prikupio punomoći većine razlučnih vjerovnika koji nisu uključeni u proces nagodbe. To je jedina skupina čije postojanje svojim rješenjem od 5. travnja 2018. Visoki trgovački sud nije doveo u pitanje. Usprkos toj činjenici Franck je do danas isključen iz rada na nagodbi vjerovnika. Iako je izvanredna uprava 3. svibnja ove godine objavila priopćenje u kojem tvrdi da će „u idućih nekoliko dana Trgovačkom sudu ponovo predložiti broj članova vjerovničkog vijeća i razvrstavanje vjerovnika u skupine", to nije učinjeno do danas. Iz današnjeg javnog nastupa više je nego jasno da izvanredna uprava nema nikakve namjere provoditi Zakon o postupku izvanredne uprave ni omogućiti formiranje vjerovničkog vijeća kao reprezentativnog i legitimnog predstavnika svih vjerovnika, već želi iskoristiti privremeno vjerovničko vijeće u procesu usvajanja nagodbe.

Trgovački sud u Zagrebu svojim je zaključkom od 26. travnja ove godine pozvao izvanrednu upravu da u roku od osam dana dostavi u spis Suda dokumentaciju vezanu uz roll-up kredit i zapisnike sa sjednica privremenog vjerovničko vijeća koje su održane nakon 23. siječnja ove godine. Današnjim uvidom u sudski spis ustanovili smo da te dokumentacije i dalje nema.

Zbog toga ne treba ni čuditi da izvanredna uprava i dalje u izradi nagodbe koristi savjetnike poznate javnosti po članstvu u grupi „Borg". Rezultat takvog rada bit će konačni prijedlog nagodbe u korist male, ali moćne grupe vjerovnika s nesagledivim štetnim posljedicama za većinu ostalih, koji su potpuno isključeni iz procesa usuglašavanja samoga prijedloga.

Franck još jednom traži da izvanredna uprava obavlja svoju zadaću u skladu sa Zakonom te da u potpunosti poštuje odluke Suda i omogući svim vjerovnicima, odnosno njihovim legitimnim predstavnicima, da na ravnopravan i pošten način sudjeluju u kreiranju nagodbe.