Francuska nakon izbora: Na posao!

Zajedničko pokazivanje u javnosti s Hollandeom, Emmanuelu Macronu nije donijelo pozitivne bodove. Rame uz rame s odlazećim francuskim predsjednikom on je, dan nakon izbora, položio vijenac na spomenik neznanom junaku ispod Slavoluka (Arc de Triomphe).

Za Macronove protivnike to je ponovo bila prilika da ga prikažu kao učenika i duhovnog nasljednika omraženog predsjednika u odlasku Hollandea. Ali nasljednik se nakon izborne noći odmah prebacio na modus državnika. Njegov život će sada određivati političke i ceremonijalne obveze francuskog predsjednika.

Formiranje vlade

14. svibnja se održava svečana ceremonija predaje dužnosti. Francois Hollande se iseljava iz velebne Elizejske palače, Macron u nju useljava, s njim i njegova supruga Brigitte, koja će imati svoj vlastiti ured, ali ne i plaću. Bivša nastavnica namjerava se prije svega pozabaviti pitanjima školstva i obrazovanja. Iako je Macron kao ministar gospodarstva u Hollandeovom mandatu bio jedna vrsta političkog ubojice svoga političkog mentora, primopredaja vlasti će proteći bez neugodnih scena, do kojih je došlo kada je Sarkozy predavao dirigentsku palicu Hollandeu. Novoizabrani predsjednik je poznat po svojoj društvenoj uglađenosti i kultiviranosti.

Idućeg ponedjeljka će Emmanuel Macron predstaviti članove svoje vlade. Time će pokazati na koji način namjerava upravljati zemljom. Sve će ovisiti o osobi premijera. Zna se da bi Macron rado imao ženu na toj funkciji. Po prvi put u povijesti Francuske jedan njezin predsjednik planira formirati vladu u kojoj bi polovica ministara trebale biti žene.

U Parizu se uvelike nagađa hoće li novi premijer/premijerka biti iz redova republikanaca ili će to biti netko iz kruga socijalista, potpuno potučenih na izborima, kao što je popularni ministar obrane Jean-Yves Driand? Ili će to biti "oldtimer" poput bivšeg šefa Svjetske zdravstvene organizacije Pascala Lamyja ili europska zastupnica Sylvie Goulard iz redova centrista? Do sada je sve još na razini nagađanja.

Sljedeće pitanje koje se postavlja je hoće li premijer preživjeti parlamentarne izbore u lipnju, s obzirom da se još ne znaju odnosi snaga u parlamentu i s obzirom da se još ne nazire većina za Macrona. Konzervativci sanjaju da svog novog vođu Francoisa Baroina dovedu na položaj, prisile Macrona da igra po njihovim uvjetima i da na taj način faktički smanje ili ograniče njegov utjecaj.

Prvi projekti

Novoizabrani predsjednik će trećinu kabineta oformiti od ljudi koji ne dolaze iz politike već iz znanosti i gospodarstva. U njegova obećanja pripada i obećanje o okretanju nove stranice u Francuskoj, novom početku i razbijanju stare političke klase, što je već urađeno i njegovim izborom za predsjednika. Inače će to biti mješavina socijalista, centrista i konzervativaca - iz svih tabora su se na nove funkcije prijavili političari koji ga podržavaju.

Prije izbora za Nacionalnu skupštinu Emmanuel Macron namjerava realizirati nekoliko važnih projekata. Novim kodeksom ponašanja za osobe na političkim funkcijama on želi onemogućiti skandale kao što su isplate državnog novca članovima obitelji. Brzom reformom školstva bi jedan razred trebao imati samo 12 učenika, što bi značilo radna mjesta za tisuće novih učitelja i nastavnika. I konačno Macron namjerava dekretom reformirati okoštali i sporni Zakon o radu.

Borba za većinu

Nakon tek okončane izborne kampanje za francuskog predsjednika, za Macrona već počinje druga kampanja. Za četiri tjedna se bira Nacionalna skupština i to u dva kruga kao i izbori za predsjednika. Tu će se odlučivati o budućnosti Macronove vlade. Njegov mladi politički pokret će doduše predstaviti svoje kandidate, ali će prije svega u svoje redove morati regrutirati pobornike koji dolaze iz redova dvije velike političke stranke. Novi politički tabor bi se trebao zvati "La République En Marche", rekao je Macronov glasnogovornik Christophe Castaner prvog jutra nakon predsjedničkih izbora. Bila bi to većina u parlamentu, koja bi funkcionirala slično kao i koalicija u Njemačkoj, sastavljena od dvije velike stranke. Do sada je to u Francuskoj bio nepoznat model vladavine.

Pitanje je hoće li socijalisti u regijama osvojiti dovoljno zastupničkih mandata i time stajati na raspolaganju kao partneri. No, čini se da konzervativci imaju bolje izglede za pobjedu. Oni, kako pokazuju prognoze, vode. Po prvi put će u francuskom parlamentu znatan broj glasova imati ekstremno-desničarska stranka Nacionalna fronta na čelu s Marine Le Pen. Oni bi mogli osvojiti 40 zastupničkih mjesta. Marine Le Pen sebe već vidi kao šeficu oporbe. No, tu titulu bi joj mogao osporiti ekstremni ljevičar Jean-Luc Mélenchon.