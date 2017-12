Frank Carter & The Rattlesnakes premijerno u Hrvatskoj na INmusic festivalu #13

Frank Carter je miljenicima žestokog punk zvuka najpoznatiji kao frontman britanskog hardcore punk benda Gallows na čijem čelu je bio od osnutka benda 2005. godine do svog odlaska 2011 godine. Gallows su ostvarili izniman uspjeh sa prva dva albuma, Orchestra of Wolves i Grey Britain, nastupajući na cijelom nizu renomiranih festivala - Readingu, Downloadu, South by Southwestu, itd. - i zaradivši podršku velikana žanra poput Bad Religiona.

Frank Carter je napustio Gallows 2011. godine u želji da dramatično promjeni svoj glazbeni izričaj. Iste godine Carter osniva novi sastav, Pure Love, sa Jimom Carollom, bivšim gitaristom The Hope Consipiracy i Suicide File, dvaju hvaljenih hradcore punk bendova iz Bostona, u zajedničkoj želji da se obojica stilski odmaknu od svojih punk početaka.

Projekt Pure Love rezultirao je studijskim albumom Anthems izdanom 2013. godine, ali već 2014. Carter i Caroll najavljuju umirovljenje Pure Lovea. Nakon nagle promjene smjera sa Pure Love, Frank Carter svoju kreativnost usmjerava u samostalno djelovanje i 2015. formira novi sastav - Frank Carter & The Rattlesnakes , koji uz njega čine Dean Richardson na gitari, Tom 'Tank' Barclay na basu, Thomas Mitchener na gitari i klavijaturama te Gareth Grover na bubnjevima.

Već u kolovozu 2015. bend izdaje prvi album Blossom koji u istom tjednu ulazi u top 20 najprodavanijih albuma u Ujedinjenom Kraljevstvu i osvaja kritiku koja jednoglasno slavi povratak Frank Cartera žešćem punk rock zvuku. Drugi studijski album, Modern Ruin, izdan je u siječnju ove godine uz vrlo dobre kritike i još bolji prijam na top ljestvicama. Frank Carter & The Rattlesnakes najpoznatiji su po svojim nemilosrdno energičnim nastupima uživo i Frankovoj pamtljivoj pojavi na bini - osim tijela prekrivenog tetovažama, njegova predanost i intenzitet na pozornici njihovoj energičnoj glazbi daju posve novu dimenziju.

Frank Carter & The Rattlesnakes pridružuju se već impozantnom line-upu trinaestog izdanja INmusic festivala na kojemu će nastupiti Queens Of The Stone Age, David Byrne, Skunk Anansie uz mnoga druga imena koja će tek biti objavljena.

INmusic festival #13 održati će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2018. godini omogućava beskontaktno plaćanje na festivalu.

Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su isključivo putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 349 kuna (+troškovi transakcije) do objave idućeg headlinera, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije), a u prodaji putem službenog webshopa i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) je i ograničeni broj INmusic blagdanskih paketa po cijeni od 399kn (+troškovi obrade) do objave idućeg festivalskog headlinera, a u kojemu se uz najpovoljniju trodnevnu festivalsku ulaznicu nalaze i poklon vaučer OTP banke s pologom od 100 kuna te posebno dizajnirana festivalska majica.