FREE punk/rock gig u Vintageu 28. rujna

Vintage Industrial je za četvrtak 28. rujna pripremio britko surfanje uz domaće rokere. Tri odlična, dinamična i koncizna zagrebačka r'n'r benda - THEE MELOMEN, MOJO MEN FROM MARS & TYGER LAMB garantiraju plesnu i glasnu večer. Ulaz se ne naplaćuje, samo trebate doći ispucati iz sebe sav višak energije, bio pozitivan ili negativan.

THEE MELOMEN

Relativno svjež band iz Zagreba, sastavljen od melomana : Vex (ex Vex and the Voxtones), Vex Wombat (ex thee Mad and Hairy Wombats), Ive (ex Dijabaz) i Mislav (Erotic Biljan and his Heretics, ex Babies).

Stari su zanesenjaci rock muzikom, a naročito onom sirovom. Sviraju autorske stvari i obrade tipa: New York Dolls, Stooges, CBGB... Iza njih je i album Chinatown iz 2016. godine. Naglasiti svakako treba i kolaboraciju s legendarnim Mikeom Wattom na Balkans-Pedro Four-Way

MOJO MEN FROM MARS

Četiri glasna rock'n'roll entuzijasta iz Zagreba sviraju prljavi rock pod utjecajem rockabillya iz 50-ih godina, garage 60-ih i punka 70-ih godina.

Zagrebački r'n'r band koji na originalan način sve moćne rockabilly i blues utjecaje uništava prljavim garage punkom i sirovim soundom bez predrasuda.

TYGER LAMB

Novorođeno čudovište koje brsti generacijski modificirane livade bluesa, surfa, countryja, duba i drugih žanrovskih trava ugodnih uhu i duhu.

4 glave, 8 nogu i 8 ruku u pohodu na sreću i muku, staro i mlado, Banjaluku, Zagorje i Colorado!