Game Ready driver za Final Fantasy XV Windows Edition je spreman

NVIDIA ima novu inačicu Game Ready drivera za Final Fantasy XV Windows Edition. Uz to, driver također unaprjeđuje performanse do 7 posto u igri PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) i optimiziran je za Warhammer: Vermintide 2 i Worlds of Tanks 1.0.

NVIDIA Game Ready drajveri omogućuju najbolje moguće iskustvo za GeForce gamere u određenim naslovima zahvaljujući maksimalnoj optimizaciji performansi i gameplaya. A kao dodatna potvrda kvaliteta svaki Game Ready driver je također i WHQL certificiran od strane kompanije Microsoft.

Final Fantasy XV Windows Edition je jedna od najiščekivanijih igara, a GeForce gameri su spremni izvući maksimum iz igre zahvaljujući upravo zahvaljujući Game Ready driveru. Također podržava dvije poznate funkcije u GeForce Experience softveru, a u pitanju su Ansel i ShadowPlay Highlights.

Igra je također puna GameWorks tehnologija kao što su NVIDIA Flow, NVIDIA HairWorks, NVIDIA ShadowWorks, NVIDIA Turf Effects i NVIDIA VXAO.

NVIDIA pruža svoju gaming ekspertizu i bogatu povijest razvoja za PC platformu kako bi uveli napredne mogućnosti u Final Fantasy XV i maksimizirali koristi upotrebe GeForce GTX serije 10 GPU-ova za PC gamere.

Podrška uključuje NVIDIA inženjere na licu mjesta, middleware softver za grafiku i fiziku, alate za razvoj i izvorni kod. Tvrtka će nastaviti raditi sa Square Enixom, kako bi još dodatno optimizirali performanse i stabilnost, a uz to i dodali nove tehnologije i mogućnosti koje su dostupne samo na GeForce GTX PC gaming platformi, kao što je NVIDIA G-SYNC tehnologija, optimizacija grafičkih podešavanja i GeForce Experience.

Preuzmite Game Ready driver: https://www.geforce.com/drivers