Gastro Music Fest by Kala na Zrinjevcu

Idući tjedan u centru Zagreba započinje prekrasan proljetni festival, Gastro Music Fest by Kala koji planira u najljepši zagrebački park Zrinjevac donijeti atmosferu renomiranih jazz klubova i poznatih blues barova.

Od 18. do 27. svibnja jedinstven spoj odličnog glazbenog programa i vrhunskih ugostitelja ovo će proljeće u Zagrebu učiniti šarmantnim i veselim. Očekuje nas red druženja, red glazbe i red streetfood specijaliteta gdje će svatko pronaći nešto za sebe, izbor je velik, a garantira dobru zabavu.

Tijekom deset dana posjetitelji će moći uživati svim čulima u okusima, mirisima i atmosferi. Naime, cijeli Zrinjevac izgledom će podsjećati na stari jazz bar, a subotama će se špica preseliti na Zrinjevac. Posebno zanimljivo bit će u subotu 19.5. kada će Gastro Music Fest by Kala zaživjeti u pravom vintage tonu. Naime, održat će se "Izbor za najbolju vintage rajnglu, tavu i džezvu" gdje će svatko moći donijeti svoj najstariji lonac i osvojiti super vrijedne nagrade. Drugu subotu, 26. svibnja u podne u Paviljonu održat će se i buvljak starih gramofonskih ploča i muzičke opreme čime će Zrinjevac zaista zaživjeti u duhu starog Zagreba.

Program otvara popularna pjevačica Zsa Zsa, nastavlja se s Dariom Hodnik i bendom, Naamom Gheber koja nastupa po jazz barovima diljem zvijeta, a dolazi nam iz New Yorka, bendom The Lollipos uz Manuelu Švorcan, live actom poznatih glazbenika Jana Kinčla, Regis Kattiea i Joe Pandura, bandom Jedi of Retro, bandom Superstary, nonetom Only friends and family, bandom Johnny and his Rocking tunes i za kraj nastupom Scifidelity orchestra koji oduševljavaju publiku svojim točkama. Osim večernjeg programa tu je i dnevni u kojem će nas rasplesati Tomo Ricov, saksofonist Jakša Kriletić te DJ Bake Jr. i Chuck Boris na saksu.

Čak 20 vrhunskih ugostitelja, od 11 do 23 sata, a vikendom do 23:30, predstavit će svoju street food ponudu, pa ćemo tako uživati u gastronomskim specijalitetima restorana Time, restorana El Toro, Cheese bara, Panija, restorana Makedonski merak, Placa, AperEATivo street bara, Cellara, Poffertjesa, WOK by Matije, Ginger sushija, Kluba ljubitelja Janjetine, slastičarnica Amelie i Torterie macaron, Milky palačinkarnice, Trdelnika, Soparnika Čorić, Mangosta bara, Natura bara, Ginglebellsa, Barcaffea i Bakine tajne. Sva ponuda bit će cjenovno vrlo pristupačna, a svakodnevno će se odvijati i razne degustacije i promocije.

Osim vrhunskih ugostitelja koji će zaposjesti park, u samom srcu Zrinjevca, u Paviljonu nastupit će i brojni izvođači koji će zadovoljiti svačiji ukus, bit će tu svega - od jazza do soula, od popa do rock&rolla. U nastavku pogledajte program koji je garancija dobre zabave i provoda i ne propustite sljubljivanje vrhunske street gastronomije s odličnom glazbom i sjajnom atmosferom koji su nam dovoljan razlog za posjet najljepšem proljetnom zagrebačkom festivalu.

PROGRAM GASTRO MUSIC FESTA by Kala:

18.5. PETAK - 20h ZSA ZSA

19.5. SUBOTA - 12h TOMO RICOV 20h DARIA HODNIK & band

20.5. NEDJELJA - 20h NAAMA GHEBER Quintet (NewYork)

21.5. PONEDJELJAK - 20h THE LOLLIPOPS feat. Manuela Švorcan

22.5. UTORAK - 20h JAN KINČL, REGIS KATTIE feat. JOE PANDUR 'live act'

23.5. SRIJEDA - 20h JEDI of RETRO

24.5. ČETVRTAK - 17h JAKŠA JOURDES 20h SUPERSTARY

25.5. PETAK - 20h ONLY FRIENDS AND FAMILY

26.5. SUBOTA - 11h DJ BAKE Jr.& CHUCK BORIS 20h JOHNNY and his ROCKING tunes

27.5. NEDJELJA - 20h SCIFIDELITY ORCHESTAR