Gatuzo stižu na INmusic festival #12

Gatuzo su 2004. godine osnovali dvojica prijatelja iz srednjoškolskih dana Damir Trkulja Šiljo (gitara, vokal) i Goran Martinjak (bubnjevi). Krajem iste godine održali su svoj prvi koncert, a sljedeće godine objavljen je i njihov prvi EP Temelji. Njihov debitantski album Noge/ruke/glave objavljen je 2007. godine.

Dvije godine kasnije izašao je njihov drugi studijski album ! koji je kao i njegov prethodnik dobio izvrsne kritike. Na trećem studijskom albumu Gdje idemo, objavljenom 2013. godine, njihov zvuk je sezao od mračnog, moćnog i žestokog u pjesmama poput Gdje idemo i Oni govore, do intimnijeg blues zvuka u pjesmi Dijete u meni. Četvrti studijski album Gatuza, Megalomania iz 2014. godine, jednoglasno je osvojio publiku i kritiku te etabilirao Gatuzo kao jedan od najcjenjenijih rock sastava u Hrvatskoj.

2016. godina novo je poglavlje u karijeri Gatuza - priključuili su im se basist Jakov Kolega i Stipe Mađor-Božinović na trubi, a novim singlom Ima li te... najavljuju i novi album čije izdanje se očekuje u narednim mjesecima. Gatuzo iza sebe imaju stotine koncerata, a na novoj nadolazećoj turneji po hrvatskim gradovima pridružiti će im se i budući pobjednici ovogodišnjeg natječaja "Zasviraj sa Žujom" u organizaciji INmusic festivala i Ožujskog piva!

Energični Gatuzo na INmusic festivalu #12 pridružuju se fantastičnom line upu - Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michaelu Kiwanuki, Flogging Molly, Darku Rundeku, Slaves, Repetitoru i mnogim drugima.

INmusic festival #12 održati će se od 19. do 21. lipnja 2017. godine na prekrasnom zagrebačkom Jarunu uz potporu Ožujskog piva kao powered by sponzora te OTP banke koja na festivalu omogućava beskontaktno plaćanje. Festivalske ulaznice za nezaboravno trodnevno festivalsko iskustvo dostupne su po cijeni od 449 kn u preko stotinu poslovnica OTP banke, Dirty Old Shopu u Zagrebu (Tratinska 18) i putem službenog festivalskog webshopa. Sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa.