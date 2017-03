Gdje jesti ćevape u Zagrebu

Bloger Ribafish na svom je blogu objavio impresivnu listu sa stručnom (i prestručnom) ocjenom 24 zagrebačke pečenjarnice. Ocjene su se kretale od 1 do 10, a mi ćemo objaviti samo deset najbolje ocijenjenih. Životopisni opisi svake porcije garantiraju kompetentnog kritičara, a cijelu listu (i one ocijenjene ocjenom 1) možete pronaći na autorovom blogu Ribafish 1.Ćevabdžinica: Pečenjarnica 101 - Trešnjevački placCijena: 19 kunićaĆevapi oblik: One by oneĆevapi okus: Pretvrdi, solidni, ali nakon dobrog početnog dojma ostaju preplastičniLuk količina: Taman tol'ko kol'ko trebaLuk okus: Nije dovoljno odstajao. Pravi je tek nakon 4 sata u mlakoj vodiLepinja kvaliteta: Čisto ulje, falucka pravog mesnog saftaLepinja okus: Dobra. I velika je za ne vjerovat!Opći dojam: Profesionalno ali bez umjetničkog dojmaOcjena: 7,52.Ćevabdžinica: Big mama – Kvatrić placCijena: 20 kunićaĆevapi oblik: Kompletić 4x4Ćevapi okus: Mekani, slasni, više okusa mesa istovremenoLuk količina: NedovoljnoLuk okus: Crven, suh, starLepinja kvaliteta: Dobar dojam, ali nema safta nego samo čisto uljeLepinja okus: Solidna, hrskavaOpći dojam: Vrhunski ćevapi, polusolidan ostatakOcjena: 83.Ćevabdžinica: Fontana – trešnjevački placCijena: 19 kunićaĆevapi oblik: Jedan po jedanĆevapi okus: Fali začina, suhi, neslani ali imaju okus mesa. Mali poput brabonjakaLuk količina: Presitno narezan, ali ga je dostaLuk okus: Fine, precizne blagoće, svjež, mrvicu neslanLepinja kvaliteta: Debela, friška, malo preuljenaLepinja okus: Meka i hrustavaOpći dojam: Vrlo dobar dojam, papir s logom i adresom, kompletnostOcjena: 7,54.Ćevabdžinica: Viktorija - RemizaCijena: 20 kunićaĆevapi oblik: Kocka, kocka, kocka, kockicaĆevapi okus: Fin okus malo čudnog vonja, ali saftno, meko i zasitno.Luk količina: Dovoljno, ali ljepše je kad ti ostane malo viškaLuk okus: Standardno dobar, od količine do slanoće i ljutineLepinja kvaliteta: Izvanredno. I meko a i hrskavo na rubovima. Dovoljno zapečenoLepinja okus: Svaka čast pekaru. Dođe mi da odem tamo i da ga zagrlim i izljubim.Opći dojam: Iznad prosjeka. Nema detalja koji bi odbijao, a lepinja je fakat da bi je mrtva usta jelaOcjena: 85.Ćevabdžinica: Filip – bivša stanica Samoborčeka kod mrzle piveCijena: 22 kunićaĆevapi oblik: PonaosobĆevapi okus: Vrlo fino meso, kompaktno i ukusno s mrrrvicu premalo začina. Nažalost, unatoč naglašavanju, premaloLuk količina: Rezan zbrda zdolaLuk okus: Vrlo pitak i ukusanLepinja kvaliteta: Vrlo kvalitetna iako mrvicu nedopečena i premasnaLepinja okus: Izuzetan dojam popraćen sokom koji je pustio svaki ćevap poimenceOpći dojam: Kajmak u plastičnoj čašici ima vizual skorene tetrijebove sperme, al se brzo rastopi, tako da je dojam izvrstanOcjena: 8,56.Ćevabdžinica: Marinero - PrečkoCijena: 27 + 3 kunića za lepinjuĆevapi oblik: Komadi, masni, debeli, mrcineĆevapi okus: Najbolje meso u zagrebu, saftno, s mirisom drvenog ugljenaLuk količina: Premalo i apsolutno pretanko, ali je ipak crven što se cijeniLuk okus: Usitnjen previše. Kao da je za dinstanje a ne za trenutnu upotrebu. Zmučiš se dok ga uloviš po papiruLepinja kvaliteta: Zapečenost izvlači, iako je malo zakinuto na kvaliteti brašnaLepinja okus: Veličina oduševljava, i porcija je stvarno zasitna i za većeg karonjuOpći dojam: Kad vidite tetu od 120 kila kako s guštom hiće mesinje na vatru, znate da niste pogriješili. Svejedno, bezobrazno skupoOcjena: 97.Ćevabdžinica: Grana - PrečkoCijena: 25 kunićaĆevapi oblik: Komadi, dugi, jako dugi, najdužiĆevapi okus: Meso. Baš meso, a ne nadomjesci. Ipak, trunčicu presuho pa se ne može uživati do ibera. Rezan kako bog zapoveda, ali malo. Pa jel se tu treba štedit, ljudi!?Luk količina: Neka mizerija. Dovoljno za sitog kunića ili umornog zerdava, ali za čovjeka...Luk okus: Jako loše. Kao da su izdubili pet dana stari kruh i nije im ga se dalo duže grijatLepinja kvaliteta: Ogromna ali sirova.Lepinja okus: Sirova ali ogromnaOpći dojam: Čevapi zato dižu stvar daleko iznad prosjeka. Ali svejedno... A Muf mi ih je toliko hvalio. Grana ne radi nedjeljom ni praznikom, ni prije 12, pa sam popizdio dok sam konačno dočekao i taj dan. A 500 metara dalje je ipak jači MarineroOcjena: 88.Ćevabdžinica: Čujić, Horvaćanska / SelskaCijena: 22+3 kunića za lepinjuĆevapi oblik: Komadi kvalitetniĆevapi okus: Najbolji miris mesa. Osjeti se dim i ugljen. Šteta što su mrvicu nedovoljno sočniLuk količina: Dovoljno, mada skroz čudan – tvrd i suhLuk okus: Savršen oblik i izgled – jedan griz, pol čevapa, komad lepinje i baš toliko lukaLepinja kvaliteta: Pretanka i prevlažna. Ali ne strašnoLepinja okus: Solidno, iako bi se moglo pojesti i boljih u ovom velikom graduOpći dojam: Fenomenalan okus i miris samih čevapa daje visoku ocjenu, kao i čačkalica i salveta, ali ostatak...Ocjena: 89.Ćevabdžinica: Šport, slastičarna i grill, tržnica UtrineCijena: 24 kunićaĆevapi oblik: Komadi većiĆevapi okus: Vrlo sočno i jako ukusno te kvalitetno zapečeno mesoLuk količina: Puno mekog, ali dovoljno odstajalog luka da ne peče prevećLuk okus: Mrvicu presitno narezano za priloženu čačkalicuLepinja kvaliteta: Sočna, saftna, skoro pa i presaftnaLepinja okus: Neizražen okus, i malo prekratko na roštiljuOpći dojam: Čiča koji peče mi je na moje simpatične oči dao porciju preko reda. Ali dojam je i ovako sjajan.Ocjena: 8,510.Ćevabdžinica: Čingać - Vukomerec 25Cijena: 30 kunića + 10 za kajmajkuim...Ćevapi oblik: Deset grandioznih zasebnih primjerakaĆevapi okus: Izvanredan. Osim masom, dominiraju i okusom koji se bazira na pravom mesu!Luk količina: PremaloLuk okus: Dobar i dovoljno slanLepinja kvaliteta: Fina, mekaLepinja okus: Jako dobro. ProfesionalnoOpći dojam: Bolesno visoka cijena ćevapa, ali ono što vrijeđa je 10 kuna za porcijicu kajmaka koji uopće nije kajmak nego nekakav zrnasti oblik vrhnja. Jako loše. Čevapi izvrsni kao i lepinja i luk, ali smo čekali 45 minuta. Jes da je lokal velik, ali 45 minuta u subotu u podne... Dakle, bolje od svih kockica, ali 40 kuna + benzin za do Vukomerca... Preveć.Ocjena: 8