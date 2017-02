"Geniale Dilletanten" još tri dana u Jedinstvu!

Dva tjedna nakon otvaranja, došlo je vrijeme za zatvaranje izložbe "Geniale Dilletanten" čiji je postav oduševio zagrebačku kulturnu javnost, a koju se može pogledati u prostoru Pogona Jedinstvo do 18. veljače.

Putujuća izložba Goethe-Instituta "Geniale Dilletanten" predstavlja glazbenu scenu u podijeljenoj Njemačkoj početkom 80-ih, donosi fotografije, filmove i tekstove koji prate sedam bendova - Einstürzende Neubauten, Die Tödliche Doris, Der Plan, Freiwillige Selbstkontrolle (F.S.K.), Palais Schaumburg, Ornament und Verbrechen, Deutsch Amerikanische Freundschaft (D.A.F.), kao i modu i dizajn tog vremena.

Nakon samog otvaranja izložbe 4. veljače, velik su interes polučili i popratni programi - rasprodani koncert Teha Tearda & Blixe Bargelda 7.2. u Pogonu Jedinstvo te tribina na kojoj su učestvovali Blixa Bargeld i Mark Reeder koja se održala dan kasnije u popunjenom prostoru kluba Močvara.

Na dan zatvaranja, u prostoru Pogona Jedinstvo održat će se radionica "Tvornica zvuka" s poznatim hrvatskim glazbenikom Nenadom Sinkauzom i to od 11:00 do 13:00 (za srednjoškolce) i od 14:30 do 18:00 (za studente). Posljednji dan trajanja izložbe donosi i vodstvo za građanstvo kroz izložbu "Geniale Dilletanten" u 18:00.

Party povodom zatvaranja održat će se u prostoru Pogona Jedinstvo s početkom u 19:00, a pratit će ga "kućni" dj izložbe "Geniale Dilletanten" - Ivan Krželj/Muzikfantastique*.

Dvije godine nakon što je u Münchenu prezentiran originalni postav izložbe, "Geniale Dilletanten" su doživjeli prezentaciju u brojnim galerijama širom svijeta. Zatvaranje izložbe posljednja je prilika svjedočiti impresivnom postavu koji dokumentira alternativnu njemačku scenu s kojom je Zagreb komunicirao na istoj valnoj duljini, kako početkom osamdesetih, tako i danas.