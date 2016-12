Genijalci razgovaraju sami sa sobom

Razgovor sa samim sobom nešto je što će dobar dio ljudi napraviti u trenucima kad su sami i nitko ih ne gleda, no obično se to svodi na psovanje i jadikovke zbog neke pogreške koju su napravili.

No, oni koji to redovito rade, pa čak i u javnosti, najčešće se proglašavaju čudacima i zaobilazi ih se u širokom luku, iako znanstvenici kažu da je to znak - genijalnosti.

Naime, prema njihovim istraživanjima, razgovor sa samim sobom zapravo je odličan put do uspjeha, jer tako se počinje brže razmišljati i bolje koncentrirati, a uz to se izgovaranjem vlastitih misli na glas one lakše organiziraju i određuju se prioriteti.

No, niti tu nije kraj blagodatima ove "čudne navike" - razgovor sa samim sobom umiruje i daje dodatnu energiju, što omogućava snažniju motivaciju i brže ostvarivanje ciljeva. Naravno, tako se i lakše nosite sa stresom i problemima.

Stoga, ako imate ovu naviku - nemojte se sramiti, vi ste zapravo genijalac ...