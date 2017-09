GHOSTPOET u Zagrebu - koncert koji ne smijete propustiti

Ghostpoet je osebujan i originalan glazbenik koji žanrovski izlazi izvan svih okvira. Jedno je od najsvježijih imena glazbene scene danas, prepoznatljiv po posebnom baritonskom vokalu i teksturi zvuka.

Njeguje glazbenu estetiku Massive Attacka i oživljava zvuk Trickyja, a uspoređivali su ga i s Roots Manuvom. Iza sebe ima već dvije nominacije za Mercury nagradu i uspješnu suradnju s Massive Attackom na njihovom singlu "Come Near Me".

Slovi kao jedan od najperspektivnijih i najoriginalnijih autora koji su se pojavili u britanskoj glazbi u ovom desetljeću, a svakako je jedno od najsvježijih i najaktualnijih imena na svjetskoj glazbenoj sceni danas. Riječ je o Ghostpoetu, londonskom glazbeniku čiji će koncert u Zagrebu zasigurno biti jedno od najiščekivanijih glazbenih događanja u gradu, a održat će se 24. veljače u Močvari.

Nazivaju ga istaknutim forward-thinking vokalom, i to ne bez razloga. Ghostpoet uistinu zvuči kao glazbenik ispred svog vremena - prepoznatljiv je po rezonantnom baritonu i detaljno ornamentiranom zvuku, a s neobičnim umijećem isprepliće apstrakno s konkretnim, nesmetano klizeći između žanrova.

Iako ga, ovisno o albumu, pokušavaju žanrovski smjestiti u hip-hop, trip-hop, alt-rock i indie-rock, nazivajući ga reperom jednako koliko i izvedbenim pjesnikom, najispravnije bi bilo reći da je Ghostpoet izvan svake kategorije. Jer umjesto da se drži jednog žanra, on upravo izbjegava klasične obrasce i stvara glazbu koja odgovara njegovu raspoloženju i okruženju te svakim novim albumom dokazuje da je glazbeno još odvažniji, kreativniji i promišljeniji.

Tekstovi su mu uvijek ukorijenjeni u svakodnevnom životu, uz dobru dozu kritike društva i osvrta na aktualna događanja. Iz albuma u album prenosi vokalne izvedbe, teksture i introspektivne teme, no sa svjetski poznatim "Shedding Skin" iz 2015. proširuje svoj opseg i mijenja smjer. Tako se odmiče od elektroničkih ritmova i raspršenih aranžmana koji obilježavaju njegov debitantski album "Peanut Butter Blues & Melancholy Jam" i nastavlja više u alt-rock obojenim aranžmanima. Tranziciju na puniji zvuk benda završava najnovijim albumom "Dark Days & Canapés".

Vodi raskošan dijalog s trip-hop melankolijom, njeguje glazbenu estetiku Massive Attacka i oživljava zvuk Trickyja, no ne drži se samo trip-hop ritmova već se kreće u raznolikijem rasponu. Glazbeno neki dijelovi jasno odražavaju "Mezzanine" doba Massive Attacka ili podsjećaju na prve ploče Portisheada. Paralele su se povlačile i s vjerojatno najvećim reperom iz Velike Britanije, Roots Manuvom, ali su utjecaji pristizali i daleko izvan klasičnog kanona hip-hopa - od Radioheada i Gila Scott-Herona do post-dubstepa Buriala.

Ghostpoet (pravim imenom Obaro Ejimiwe) u svojoj karijeri do sada je izdao četiri albuma, od kojih su čak dva nominirana za Mercury nagradu: "Peanut Butter Blues & Melancholy Jam" (2011.) i "Shedding Skin" (2015.). Sva izdanja pratile su salve pozitivnih kritika, a hvalili su ga magazini poput NME-a, MOJO-a, Independenta i Guardiana. Poznat je i po suradnji s Massive Attackom na njihovom singlu "Come Near Me" s albuma "The Spoils".

Ove godine izdaje novi album "Dark Days & Canapés" s naslovnim singlom "Immigrant Boogie", briljantnim komadićem post-punka koji označava novu evoluciju u Ghostpoetovom stilu. Riječ je o upečatljivom i sjajnom albumu koji Ghostpoetu predviđa još uspješniju budućnost.

