Glazbeni globus ZagrebDoxa

Pažnje vrijedne projekcije dokumentarnih filmova o glazbi i njezinim stvaraocima ZagrebDox priprema i za svoje četrnaesto izdanje, koje će se održati od 25. veljače do 4. ožujka u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu te od 2. do 4. ožujka u CineStar kinima u Osijeku, Rijeci i u CineStaru Joker Split!

Tradicionalni program Glazbeni globus uključuje šest ostvarenja, od čega su tri američke produkcije. Jedan film ulazi u problematiku stvaranja glazbe za film, a druga dva su portreti osobenjaka zauvijek upisanih u anale glazbene povijesti i otkrivaju turbulentni život jednog od najboljih ženskih vokala svih vremena, Whitney Houston, i polivalentan rad legende džeza, Johna Coltranea. Europski redatelji predvođeni Michaelom Winterbottomom bave se životom na turneji britanskog rock sastava Wolf Alice, mladim talentiranim violinistima u pripremi za prestižno natjecanje i svakodnevicom ljudi koji rade i stvaraju iza i ispred zastora impozantne Pariške opere.

Naslov dokumentarnog filma Whitney 'Can I Be Me', koji razotkriva intimu i baca novo svjetlo na umjetnost Whitney Houston, dolazi upravo od same pjevačice. Mogu li ja biti ja (Can I Be Me) rečenica je koju je pjevačica tijekom života izgovarala kao svojevrsnu mantru, što svjedoči njezin kolega, saksofonist Kirk Whalum. Pamtimo li Whitney Houston kao pop princezu, pjevačicu koja je utabala put drugim afroameričkim talentima ili megazvijezdu koja je u borbi s ovisnošću izvukla deblji kraj? Pitanja su koja kroz film postavljaju austrijski redatelj Rudi Dolezal i renomirani britanski dokumentarist Nick Broomfield, s čijim se radom publika ZagrebDoxa opetovano susretala, kako kroz niz programa, tako i kroz retrospektivu njegovih filmova.

Veteran dokumentarnog filma John Scheinfeld - možda najpoznatiji po filmu Amerika protiv Johna Lennona, ali i brojnim drugim ostvarenjima u kojima opisuje živote poznatih ličnosti iz svijeta popularne kulture, politike, sporta - ovaj put istražuje život i rad legendarnog džez saksofonista i skladatelja Johna Coltranea zvanog Trane. Chasing Trane: The John Coltrane Documentary sadrži autentične komentare ljubitelja Traneova rada pa mu tako priznanje odaju Denzel Washington, Carlos Santana, Cornell West i Bill Clinton.

Višestruko nagrađivani film SCORE: A Film Music Documentary autorsko je djelo Matta Schradera, kalifornijskog redatelja i novinara, trostrukog dobitnika nagrade Emmy. Schrader otkriva svijet filmske glazbe i velikane koji stoje iza nje. Razgovara s više od pedeset etabliranih skladatelja koji su svojim radom zadužili industriju filmske glazbe, a među kojima su: Hans Zimmer, John Williams, Rachel Portman, Patrick Doyle, Howard Shore, Quincy Jones, Alexandre Desplat, itd. Koju vrijednost nosi filmski score, odnosno glazba skladana posebno za film, kako služi filmu na funkcionalnom i estetskom planu i je li ona srce filma, kako tvrdi James Cameron. To su pitanja koja otkriva ovaj dokumentarni film, svojevrsna zbirka intervjua sa suvremenim majstorima glazbenog svijeta.

S dokumentarnim izričajem istaknutog britanskog redatelja Michaela Winterbottoma publika ZagrebDoxa susrela se prije dvije godine preko filma Carevo novo ruho. Kao redatelj potpisuje više od dvadeset i pet dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova (Put u Guantanamo, Doktrina šoka) i slovi za jednog od najproduktivnijih europskih redatelja. Njegov se stil i tematika teško mogu svesti pod zajednički nazivnik. U filmu On The Road u stvarnu situaciju, turneju britanskog indie rock sastava Wolf Alice, nominiranog za Grammy, smješta fikcionalnu romantičnu priču. Na taj se način pokušavaju poljuljati odnosi između stvarnosti i fikcije; no je li stvarnost kulisa za romantičnu dramu ili obratno, prosudit će gledatelji.

Imposed Piece svojevrsna je kronika jednog od najprestižnijih violinističkih natjecanja, Natjecanja kraljice Elizabete. Belgijski redatelj Brecht Vanhoenacker prati neke od dvanaest finalista tijekom intenzivnih priprema koji se napokon, nakon godina studiranja, vježbi i žrtvovanja, imaju priliku predstaviti kao solisti. Pritisak i očekivanja gotovo su neizdrživi, tim više što u osam dana moraju uvježbati komad napisan posebno za tu prigodu i koncert prema vlastitu izboru.

Kontroverzni švicarski redatelj Jean-Stéphane Bron u jesen 2015. godine zavirio je u backstage Pariške opere i zabilježio svakodnevicu ljudi koji rade i stvaraju iza i ispred zastora te impozantne pozornice. U filmu The Paris Opera Bron bilježi događaje na nekoliko razina: ulazi u svijet novog direktora Opere, otkriva zadaće ansambla u pripremama za novu sezonu, prati dolazak novog mladog opernog glasa iz Rusije i otkriva probleme s kojima se susreće poznati operni koreograf Benjamin Millepied (trener Natalie Portman za film Crni labud).