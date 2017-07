Gogol Bordello u Tvornici kulture 1. prosinca

Gogol Bordello, omiljeni hrvatski gosti i jedan od najimpresivnijih live bendova današnjice, vraćaju se u Tvornicu kulture 1. prosinca u sklopu Seekers And Finders turneje. Kao specijalni gosti nastupit će njujorška senzacija Lucky Chops koju je naša publika već imala prilike slušati uživo.

Kombinirajući elemente punka i gypsyja s humorom i efektnim, kaotičnim i energičnim scenskim nastupima Gogol Bordello pričaju priču o imigrantima i dijaspori. Vođa benda Eugene Hütz, bježeći od katastrofe u Černobilu, postao je očaran mističnim tonovima gypsy glazbe koja ne pripada mainstreamu, ali s kojom je povezan obiteljskim korijenima. Živeći kao izbjeglica u Europi i sam je iskusio život u kojem ne pripada nigdje prije nego se preselio u SAD gdje osniva bend. Godine 1999. objavljuju prvi album "Voi-La Intruder" koji predstavlja world music zvuk sviran u punoj punk brzini. Punokrvni bend s gitarama, bubnjem, harmonikom i saksofonom zvučao je moćno, a dodatnu popularnost osigurao je i sam Hütz puštajući gypsy glazbu u klubovima. Osam studijskih izdanja kasnije praćenih nebrojenim turnejama, Eugenovim nezaustavljivim prodorom na art i filmsku scenu te podrškom globalnih superstarova poput Madonne Gogol Bordello se s pravom mogu smatrati velikim međunarodnim glazbenim zvijezdama čiju neukrotivu scensku energiju naša publika jako dobro poznaje. Tri godine nakon što su rasprodali Tvornicu kulture vraćaju se na krilima novog albuma "Seekers And Finders" koji će biti objavljen ove godine.

Gogol Bordello - "Start Wearing Purple"

Kao specijalni gosti Gogola nastupit će njujorška brassy funk petorka Lucky Chops. Nastali su 2006., no veliki proboj dogodio se prije dvije godine zahvaljujući snimaka nastupa s metro stanica po cijelom New Yorku. You Tube senzacija već je jednom rasprodala zagrebački Boogaloo, a do kraja godine čeka ih još više od 60 nastupa po cijelom svijetu. Jedan od njih dogodit će se i 1. prosinca u Tvornici kulture uz Gogol Bordello.

Lucky Chops - "Funkytown / I Feel Good"

Ulaznice

Early bird ulaznice po cijeni od 140 kn u prodaju kreću u ponedjeljak, 17. srpnja I ta cijena će se zadržati do 31. kolovoza. Od 1. rujna do 30. studenog za ulaz će trebati izdvojiti 160 kn, a na dan koncerta 180 kn.

Službena prodajna mjesta: