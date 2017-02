Google pokreće Perspective, ubojicu trolova

Google je u četvrtak najavio pokretanje informatičkog alata Perspective koji se temelji na umjetnoj inteligenciji koja će pomoći medijima da automatski moderiraju komentare on line blokirajući poruke mržnje.

Taj API (application programming interface) koji se nudi besplatno omogućit će nakladnicima da stvore programe koji će bilježiti "toksičnost" poruka poslanih na njihove forume i ustanove po vlastitom nahođenju prag tolerancije prije objavljivanja.

Perspective je testirana kod nekoliko nakladnika među kojima su američki dnevnik The New York Times i britanski The Guardian, te stranica Wikipedije, s automatskim prepoznavanjem poruka ocijenjenih mrziteljskim ili izvan teme među moderatorima.

Cilj je olakšati zadaću ekipama moderatora, često pretrpanima bujicom komentara mržnje koji sprečavaju rasprave što je nagnalo brojne dnevnike da zatvore svoje stranice komentara.

"Mediji žele poticati rasprave o svojim sadržajima no trijaža milijuna komentara stoji ih puno vremena, rada i novaca", istaknuo je na blogu Googlea Jared Cohen, predsjednik Jigsawa.

Software je raspoloživ za medije članice Googleove "Digital News Initiative" ali i svim platformama društvenih mreža među kojima YouTubeu, Twitteru i Facebooku.

Algoritam Perspective trebao bi pomoći u filtriranju poruka puno brže od ljudskih ekipa.