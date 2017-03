Grad u ponedjeljak počinje izdavati nove taxi dozvole

Rješenja za obavljanje taxi usluge u Zagrebu za narednih pet godina počet će se izdavati u ponedjeljak 14. ožujka, prenosi Hina izjavu koju je na današnjem aktualnom satu zagrebačke Gradske skupštine dao pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za promet Mijo Bezer.

Na upit zastupnika Darka Vuletića (HSS) što se događa s natječajem za obavljanje auto-taxi prijevoza, rekao je da se na natječaj javilo 100 pravnih i fizičkih osoba sa 303 zahtjeva za dozvolom za obavljanje taxi usluga. Od njih sto, pet tvrtki nije imalo formalno pravne uvjete, a od onih s uvjetima tri tvrtke su u vlasništvu Koste Minovskog.

Bezer je rekao kako će ukupno biti oko 175 novih taksi prijevoznika, od toga će tvrtka Cammeo u vlasništvu Minovskog imati 84, a obrtnici su dobili oko 90 dozvola.

Margareta Mađerić (HDZ) napomenula je kako je Milan Bandić u svom izvješću o radu gradonačelnika za posljednjih šest mjeseci iznio da je predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivo Čović najodgovorniji za stanje u Holdingu i pola milijarde kuna gubitka u 2010. Predložila je da se Čović očituje na to izvješće, a ukoliko je to istina da podnese ostavku. No, Čović se nije očitovao na taj prijedlog.

Fontane - velik trošak

Marin Knezović (SDP) upozorio je na velike troškove vezane uz fontane navodeći da, po pisanju portala Zagrebancija, Grad Zagreb plaća punu cijenu struje za fontanu u prolazu kod Importanne centra oko 200.000 kuna godišnje, a za čišćenje prolaza kroz taj centar godišnje se potroši više od 47.000 kubičnih metara vode čime se može napuniti 19 olimpijskih bazena.

"Po tim podacima izgleda da Importanne prolazom zapravo teče manji potok", rekao je Knezović. U duljem odgovoru gradonačelnik je odgovorio kako bi po tome izgleda najbolje bilo isčupati i poravnati sve fontane u gradu, a ne bi trebalo graditi ni onu u Trnju. Istaknuo je kako se u fontanama potroši vode koliko treba, jer je Zagreb i po njima metropola.

Skupe nadstrešnice

Na Knezovićevu primjedbu vezanu uz skupo plaćene nadstrešnice na postajama javnog prijevoza, Bandić je odgovorio kako on nije njihov projektant i ne određuje njihove cijene. "Ako je netko pogriješio u zakonitosti, postoji legalan način da se to utvrdi", rekao je Bnadić dodavši kako je izgleda sve najbolje srušiti.

Kada će stanovnici na rubnim dijelovima grada dobiti nadstrešnice, upitao je Stjepan Horvat (HSS), a od gradonačelnika je dobio odgovor kako je njegova ideja bila da se nadstrešnice prije svega postave na rubnim dijelovima grada.