Grand Theft Auto V u razvoju za PlayStation 5

Developerski time Rockstar Games , koji potpisuje video igru Grand Theft Auto V, objavili su da pripremaju osvježeno izdanje za nadolazeću Sony PlayStation 5 konzolu.

Prva Grand Theft Auto V igra je objavljena za PlayStation 3, potom za PlayStation 4 i dolazi na za PlayStation 5. U novoj igri bit će korištena nativna razlučivost zaslona 4K, a brzina okvira je 60 fps. Međutim, zbog korištenja konvencionalnog tvrdog diska brzina preuzimanja video igre će ostati na razini PlayStationa 4. Također je postalo poznato da će u narednim godinama Sony uložiti još više u ekskluzivne igre. Osim Grand Theft Auto V, planiraju osvježiti niz postojećih top naslova video igara.

Kada dolazi PlayStation 5 ?

Gameri već dugo postavlja ovo pitanje. Jedan dio analitičara smatra da bi se službeno predstavljanje nove konzole moglo održati u lipnju iduće godine, u okviru izložbe E3 2019. Smatraju da Playstation 4 je dosegao svoju posljednju fazu života. Izgleda da ipak nisu u pravu. PlayStation 5 još uvijek udaljen najmanje tri godine, sudeći prema riječima John Kodera u intervjuu The Wall Street Journalu. On je jasno dao do znanja da Playstation 5 dolazi na tržište 20121. godine. Tvrtka će provesti vrijeme pripremajući se za "skok u budućnost". To znači da će između premijere PlayStationa 4 i nasljednika biti osam godina. Najduži period do sada.

Vjerojatno je razlog ove poslovne odluke što još uvijek PlayStationa 4/ 4 Pro drže snažnu poziciju na tržištu. Od lansiranja je prodano više od 50 milijuna PS4 jedinica diljem svijeta, a novi PS4 Pro uživa u zdravoj prodaji unatoč ograničenoj publici. Isto tako Sony se ne može požaliti na dobit koja dolazi s igrama u kombinaciji prodaje pretplate. Još jedan razlog je problem oko 4K tehnologije. Nema dovoljno potrošača koji su usvojili 4K TV uređaje ili monitore.

Koliko bi PS5 trebala biti moćnija konzola?

PlayStation 5 ne bi bila samo revizija hardvera kao prethodne konzole koja ima snažniji CPU i više memorije kao standard. Također će morati uzurpirati Microsoftovu Xbox One X konzolu. Kako bi to ostvarili, Sony navodno radi s AMD-om na Ryzen CPU-u oko poboljšanja kompajlera i ovaj SoC bi trebao biti hardverska osnova za novu konzolu.