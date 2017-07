HAK upozorava na gužve koje kreću već danas

S početkom predstojećeg vikenda počinju ljetni praznici u dijelu Njemačke i Nizozemske, a mnogi su na put krenuli već u četvrtak navečer te se značajan priljev vozila prema Hrvatskoj očekuje već u danas tijekom dana osobito prema graničnim prijelazima i glavnim cestovnim pravcima. Vrhunac toga vala očekuje se u subotu, 22. srpnja cijeli dan u oba smjera, te u nedjelju, 23. srpnja pretežno u povratku.

Osim motoriziranih državljana iz zapadnoeuropskih država, mnogi će Hrvati krenuti na ljetni odmor put Jadrana, a prije polaska vrlo je važno znati što nas čeka na putu kako bismo to mogli izbjeći, piše HAK.

Tijekom petka, subote, nedjelje, ali i ponedjeljka, najznačajnije gužve se očekuju na sljedećim dionicama:

autoceste A2 Zagreb-Macelj na naplati Zaprešić, A3 Bregana-Lipovac, A4 Zagreb-Goričan na naplati Sveta Helena, A7 Rupa-Rijeka na naplati Rupa;

autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2;

zagrebačka obilaznica (A3) iz smjera čvora Jankomir i Buzin u smjeru naplate Lučko;

Istarski ipsilon (A8 i A9), u smjeru Kaštela i Plovanije;

granični prijelazi sa Slovenijom (Bregana, Macelj, Rupa, Kaštel), Bosnom i Hercegovinom (Metković, Zaton Doli, Klek, Slavonski Brod, Stara Gradiška...), Srbijom (Bajakovo i Tovarnik) i Crnom Gorom (Karasovići);

duž Jadranske magistrale (DC8) u blizini turističkih središta, te na Krčkom mostu;

u lukama Zadar i Split, te na pristaništima za sjeverno i srednjodalmatinske otoke.

HAK: Evo kada treba izbjegavati putovanje

HAK ističe da će u smjeru mora najgušći promet biti u subotu od 4 do 12 sati, a u smjeru unutrašnjosti tijekom subote i nedjelje u popodnevnim satima, pa savjetuju da se tada ne putuje. Ukoliko se ipak odlučite na putovanje u to vrijeme, prvi je savjet da provjerite kakvo je trenutno stanje u prometu na www.hak.hr, na HAK smartphone aplikaciji dostupnoj za sve platforme ili u Informativnom centru HAK-a pozivom na 072 777 777. Više o raznim temama vezanim uz promet, godišnje odmore i putovanja možete čuti na HR2 petkom u 9 sati ujutro u sklopu akcije Sigurno na more uz HAK i HRT.

Kao izbor za putovanje umjesto autocesta mogu se koristiti stari provjereni pravci kroz Liku i Gorski kotar. Najveće i najznačajnije su Lička magistrala (DC1) koja se proteže od graničnog prijelaza Macelj pa kroz Zagreb, Karlovac, Slunj, Plitvička jezera, Korenicu, Gračac, Knin, Sinj pa sve do Splita i stara cesta koja prolazi kroz Gorski kotar (DC3) i proteže se kroz mjesta Karlovac, Severin na Kupi, Vrbovsko, Skrad, Delnice, Gornje Jelenje sve do Rijeke, no tu su još i mnoge druge.