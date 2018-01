Hanibal Salvaro izlaže u Zagrebu

Hanibal Salvaro, suvremeni hrvatski likovni umjetnik i keramičar svjetskoga glasa, izlaže ovih dana u Zagrebu u Europskom domu.

Gospodine Salvaro, 9.1.2018. predstavili ste se s novom samostalnom izložbom u zagrebačkom Europskom domu. To je i prva izložba u povodu Vaših 60 godina umjetničkog rada.

Za ovu godinu imam dogovoreno više izložaba i drugih nastupa, no neovisno o planiranom, izložba INDIA FEST , koju je svečano otvorio Nj.E. gosp. Sandeep Kumar, veleposlanik Republike Indije u Hrvatskoj, je u stvari neplanirana i samo je jedan svježi vizualni odraz mojeg nedavnog boravka u New Delhiu gdje sam bio pozvan izlagati s još 9 umjetnika iz Indije, Irske,Italije,Japana i SAD, u Visual Art Gallery, koja je locirana u svjetski poznatom India Habitat Centre. Izlagao sam porculansko betonske skulpture i akril kolaže, koji su za domaćine bili svojevrsno osvježenje i novum. Centar ima tri galerije, četri restorana hotel i dnevni posjet desetak tisuća osoba. Izložbe traju tjedan dana, izvrsno su posjećene i publika kupuje umjetnine.

Indija je zemlja-potkontinent koja ima žitelja tristo puta više nego Hrvatska, preko sto jezika od kojih su preko dvadeset službeni. Prisutne su mnogobrojne religije, a uočljive su i rasne razlike i to sve skupa u 28 država i 6 administrativnih teritorija. No dojam je kako je sva ta raznolikost na neki način usklađena , što djeluje vrlo poticajno, jer se ne osjeti nikakva ksenofobija nego naglašena multi tolerantnost. Istovremeno osjećaj kako je moguća, pa i potrebna, umjetnička i kreativna suradnja, uz napomenu kako, barem oni koje sam upoznao, znaju o Hrvatskoj daleko više nego mi o Indiji i da hrvatska umjetnost, a posebno keramika, hrvatski građani i Hrvatska uživaju zamjetan ugled. Sve me je to potaknuo da o tome barem nešto „ispričam" ovim vizualnim uratcima. I to odmah. Izložba India fest je istovremeno hrvatski doprinos 69. proslavi Dana Republike Indije, koji se slavi 26. siječnja, te će prigodnom ceremonijom, na izložbi u Europskom domu, biti obilježen.

Što je ključno u Vašem pristupu motivu?

Što god sam u životu napravio i što radim uvijek je neka spontana potreba za vizualnim izražavanjem, koje smatram jezikom za sebe, s više ili manje kreativnosti. Drugim riječima stvaralaštvo nikada nije odraz profesionalizma ili struke. Potrebni su mi samo raspoloživi prostor, vrijeme i nešto sredstava. A ukoliko gotova djela pobude bilo koji oblik odobravanja ono djeluje kao svojevrsno poticajno gorivo.

Kako se umjetnik može održati na likovnoj sceno tolike godine, kao Vi?

Tako da permanentno slijedi svoje kreativne impulse, bez dodvoravanja i špekulacija. Takav odnos može biti i egzistencijalno pa i finacijski štetan, ali umjetnički pošten i opravdan. No uvijek će se naći konzumenata koji trebaju i žele nepatvorenu „robu".

Na najnovijim akril kolažima vrlo je vidljiva prisutnost boje.

To su uglavnom boje Indije, koje može svatko preslikati. Ali naslikane kompozicije su pokušaj stvaralačke interpretacije doživljaja i impresija iz Indije. Kako je New Delhi na mene djelovao zaista vrlo poticajno i radosno, ovaj ciklus i izložbu nazvao sam India Fest, koju doživljavam samo kao početak kreativne komunikacije hrvatskog i indijskog vizualnog stvaralaštva.

Što je novo u atelijeru?

Ustvari sam bez radnog prostora i koristim ad hoc prostore u Inkeru, Wienerbergeru Karlovac, Wienerbegeru Modrano u Italiji, radionica Keramika Nova u Karlovcu, Klesarstvo Stipe Lucić u Sv. Nedelji, razna dvorišta kada ne pada kiša, dnevni boravak u vlastotom stanu. Snalazim se dok sam još mlad. Dok ne dobijem na raspolaganje neki veći prostor.

Zamolio sam bilo kakav veći prostor koji može biti derutan i devastiran, ali samo da nije vlažan. No odgovora još nema.