Harry Potter i dvije nove priče

Obožavatelji Harryja Pottera, najpoznatijeg čarobnjaka na svijetu već brišu suze radosnice, a vijest je objavljena tek jučer. Kasnije ove godine stižu još dva nastavka iz serijala čiji prvi roman, Harry Potter i Kamen mudraca, ovih dana slavi dvadesetu godišnjicu od objavljivanja.

Izdavačka kuća Bloomsburg najavila je objavu dva nova romana za listopad tekuće godine. Nažalost, ne radi se o dvije originalne priče poput onih koje imamo priliku čitati u Harryju Potteru i ukletom djetetu, pa tako nećemo pratiti zgode Harryja i družine u nekon novoj avanturi, no to ne umanjuje veselje čitatelja diljem svijeta koji jedva čekaju ponovno uroniti u magijski svijet koji već toliko dobro poznaju.

Prvi od dva nova naslova, Harry Potter: A History of Magic, The Book of Exhibitions bavit će se pregledom kolegija koji se poučavaju u Školi vještičarenja i čarobnjaštva u Hogwartsu, dok će drugi, Harry Potter, A Journey Through a History of Magic, čitatelje povesti na putovanje kroz povijest magičnog svijeta, u priče koje stoje iza najpoznatijih čarolija, magičnih zvijeri, vještica i čarobnjaka.

Listopad 2017. i točan datum objave spomenutih nastavaka već se željno iščekuju.