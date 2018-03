hISTeRIAna fest 19. svibnja u Tvornici kulture

Rovinj Music Lab u Tvornicu kulture donosi hISTeRIAna fest u sklopu kojeg će 19. svibnja ove godine nastupiti Letronika, Barbara Munjas Calligraphy, Barbari i TheLink20.

Barbari su bend nastao na samom početku 2013. godine. Nekolicina članova novonastalog benda, uključujući i Barbaru Munjas, je godinama bila dio poznatog istarskog benda Gustafi, no vrijeme učini svoje i pojavi se potreba za izražavanjem sebe onakvog kakav jesi, i tog trenutka nastaju Barbari! Odmah 2013. godine izdaju svoj prvi album

"Monfiorenzoundeground", koji zajedno sa drugim albumom "Santa Barbara" izdanim 2014. godine nailazi na podršku publike i kritike. No zapravo, ono gdje su Barbari po mnogim mišljenjima u punom sjaju je live izvedba, te su 2015. osvojili nagradu Karlovačko Rockoff festivala za najbolju izvedbu. U live izvedbi nema nikakve prepreke za kolanje sirove energije koju ova skupina odašilje svirajući i to se uvelike osjeti! Posljednji koncert u Zagrebu ovaj je bend održao 2015. tako da 19.05. u Tvornici Kulture, u sklopu Histerianafesta pod okriljem Glazbenog Laboratorija Rovinj, zagrebačka publika ima priliku čuti što se sve od onda promijenilo. Barbari su: Barbara Munjas, Alen Bernobić, Dino Kalčić, Ivan Benažić Benza, Luka Berić i Eric Vojak.

Posljednja faza kretanja Barbare Munjas kroz glazbu dovodi je do točke gdje zajedno s Alenom Bernobićem i Markom Kalčićem pokreće "Barbara Munjas Calligraphy". I Alen i Marko su iznimno talentirani i kreativni glazbenici, sposobni izraziti svoju glazbu i emociju kroz razne instrumente. Obojica su u životu surađivali, i još uvijek surađuju, sa mnogim umjetnicima, te posjeduju iznimno otvoren i širok pogled na glazbu što ih lišava ograničenosti u stvarlaštvu. U posljednjih godinu dana nakupilo se pjesama čiji je broj i više nego dovoljan da bi tvorio sadržaj albuma. Snimanje albuma je u fazi pripreme, a uskoro ulaze u studio. Uskoro se može očekivati i predstavljanje prvog singla, a kako zvuči uživo publika će moći poslušati u Tvornici kulture.

TheLink20 (čita se „delinkventi") su rovinjski coverband koji se 2003.godine po prvi puta okupio na rovinjskom trgu i to u sastavu Dino (vokal), Benza (gitara), Milli (gitara), Luka (bas) i Tonči (bubanj). U posljednjih 15 godina nikada nisu svirali van rockerskog okvira te su ostali vjerni distorziji. Danas band čine Massi (vokal), Dino (gitara), Benza (gitara), Ang (bas) i Teo (bubanj).

Malo koji glazbenik, bez obzira na staž i iskustvo voli da se njegov novi bend/projekt nastao suradnjom više iskusnih i poznatih glazbenika naziva super grupom. Međutim, kada je u pitanju ĐanaŠegon (ex Kultura, SuperNeon, Free Tibet), Marko Kalčić (Svadbas, Ruiz, Barbari), Goran Salvi (Nola, Barbari) te najtraženiji producentski tandem danas u Hrvatskoj Jura Ferina i Pavle Miholjević (Svadbas), u najmanju ruku treba obratiti pažnju na njih i njihovu suradnju ostvarenu pod imenom Letronika. Ova i te kako iskusna ekipa trenutno radi na albumu „Fancythings... you don't have at home" koji planiraju predstaviti na jesen ove godine. Publici će se uskoro predstaviti singlom „Love". Pjesma je izuzetno plesnog ritma u elektroindie pop maniri sa naglašenim grooevom, a zbog svoje radiofoničnosti vrlo vjerojatno i prvi veliki hit grupe Letronika. Prvi koncertni nastup Letronike možete podržati u Tvornici upravo u sklopu Histerianafesta!

Ulaznice za Histeriana fest u pretprodaji možete nabaviti po cijeni od 40 kuna, dok će na dan koncerta upad biti 60 kuna.

Službena prodajna mjesta: